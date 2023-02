Οικονομία

Εξωδικαστικός μηχανισμός – Σταϊκούρας : Η ρύθμιση χρεών τριπλασιάστηκε σε 4 μήνες

Το μήνυμα του Υπουργού Οικονομικών με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης προόδου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

«Τα τελευταία στοιχεία για την πορεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών αποδεικνύουν ότι αυτός λειτουργεί, πλέον, ικανοποιητικά», αυτό τονίζει μεταξύ των άλλων ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας με αφορμή της δημοσιοποίηση της έκθεσης προόδου του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Όπως αναφέρεται από τον υπουργό, «μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 3.320 οφειλέτες έχουν ρυθμίσει οφειλές προς το Δημόσιο και προς χρηματοδοτικούς φορείς, συνολικού ύψους 1,08 δισ. ευρώ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το συνολικό ύψος των ρυθμισμένων οφειλών έφθανε, μόλις, τα 300 εκατ. ευρώ».

Παράλληλα ο Χρ. Σταϊκούρας σημειώνει ότι «η πρόοδος που έχει συντελεστεί είναι ιδιαίτερα σημαντική τους τελευταίους μήνες, καθιστώντας αυτό το εργαλείο το πιο επιτυχημένο των τελευταίων 12 ετών για την αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος του ιδιωτικού χρέους, μεταξύ αυτών που θέσπισαν διαδοχικές κυβερνήσεις.

Όμως, τα παραπάνω στοιχεία δεν αποτελούν στοιχείο πανηγυρισμού, αλλά απόδειξη ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι - κυρίως οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, και, δευτερευόντως, οι τράπεζες - διαθέτουμε τη δυναμική να κάνουμε πολύ περισσότερα, αυξάνοντας περαιτέρω το ποσοστό αποδοχής καθώς και το ύψος των ρυθμίσεων που υλοποιούνται».

