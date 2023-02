Το δίκτυο French Tech στην Αθήνα είναι γεγονός

Οικονομία

Πύλη εισόδου για γαλλικές νεοφυείς επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν διεθνώς μέσω της ελληνικής αγοράς.

Η κοινότητα French Tech Athens είναι πλέον γεγονός. Ο Γάλλος αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τη ψηφιακή μετάβαση και τις τηλεπικοινωνίες, Ζαν – Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε την ένταξή της στο δίκτυο French Tech.

Η κοινότητα French Tech Athens θα περιλαμβάνει start-ups, επιχειρηματίες, καινοτόμες επιχειρήσεις, αλλά και επενδυτές που συνδράμουν στην ανάπτυξη του τοπικού οικοσυστήματος και την πρόοδο του ψηφιακού επιχειρείν. Υπό την ηγεσία του Προέδρου της, κυρίου Guy Krief, η κοινότητα θα στηρίξει τις συνέργειες μεταξύ των τεχνολογικών οικοσυστημάτων Ελλάδας και Γαλλίας, λειτουργώντας ως πύλη εισόδου για τις γαλλικές νεοφυείς επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν διεθνώς μέσω της ελληνικής αγοράς.

Η δημιουργία της κοινότητας French Tech στην Αθήνα συντελείται σε μια περίοδο ταχείας ανάπτυξης του τεχνολογικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, με την κεφαλαιοποίηση της βιομηχανίας να εκτιμάται στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022, ενώ το 2012 βρισκόταν ακόμη στο μηδέν. Η ελκυστικότητα της χώρας αναδεικνύεται με σαφήνεια χάρη στην ανάδυση των πρώτων ελληνικών «μονόκερων», καθώς και μέσω των επενδύσεων μεγάλων πολυεθνικών στο cloud και στις τηλεπικοινωνίες, ή ακόμη της εξαγοράς του 49% της Viva Wallet από την JP Morgan. Η γέννηση της κοινότητας French Tech Athens εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και ενσαρκώνει παράλληλα τη φιλοδοξία της Γαλλίας να γίνει μια από τις ηγέτιδες ψηφιακές χώρες σε παγκόσμια κλίμακα.

Την ώρα που ο κλάδος της τεχνολογίας στην Ελλάδα επωφελείται από την ισχυρή στήριξη των δημοσίων αρχών, ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Patrick Maisonnave, ευχαρίστησε τη Mission French Tech, ομάδα υπεύθυνη για τη στήριξη του γαλλικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, για την έγκριση της υποψηφιότητας της κοινότητας French Tech στην Αθήνα. Ακόμη, ο Πρέσβης υπογράμμισε την ακλόνητη βούληση των επιχειρηματιών, καθώς και την αδιάκοπη υποστήριξη των υπηρεσιών της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, που εργάστηκαν επί δύο έτη για τη σύσταση αυτής της κοινότητας, νέας μεν, δυναμικής και έτοιμης να αναπτυχθεί δε.

