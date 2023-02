Πολιτισμός

“Πατρινό Καρναβάλι για πάντα”: Ο Τάσος Μαραγκός στο “Πρωινό” για την απαγόρευση του τραγουδιού

Τι δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Τάσος Μαραγκός, δημιουργός του τραγουδιού, για τους λόγους που τον ώθησαν να στείλει εξώδικο στον Δήμο Πατρέων. Ποιο θα είναι το επίσημο τραγούδι για το 2023.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Τάσος Μαραγκός, που έχει γράψει τους στίχους και την μουσική του τραγουδιού – ύμνου του Πατρινού Καρναβαλιού και ο οποίος ερμηνεύει κιόλας το τραγούδι «Πατρινό Καρναβάλι για πάντα», εξήγησε τους λόγους για τους οποίους απαγόρευσε στον Δήμο Πατρέων να χρησιμοποιεί και να «παίζει» το τραγούδι αυτό σε όποια εκδήλωση διοργανώνει.

Όπως είπε ο Τάσος Μαραγκός στην εκπομπή «Το Πρωινό», «το 2021 έκαναν μια ανάθεση σε έναν συνθέτη, χωρίς την άδεια μου, να διασκευάσει το τραγούδι, κάτι που ευτυχώς το σταμάτησα. Το 2022, πάλι χωρίς να με ρωτήσουν, έβγαλαν στίχους μου από το τραγούδι και τους έβαλαν σε διάφορα σουβενίρ, μπλουζάκια, κούπες κτλ. Αυτό με έχει στενοχωρήσει πολύ. Ο Δήμος κάνει ότι θέλει και όχι ότι πρέπει για ανθρώπους που έχουν δώσει και την ζωή τους για το Καρναβάλι. Έχει γίνει αγωγή κατά του Δήμου».

Από τον Δήμο Πατρέων πάντως, έχει ανακοινωθεί ότι επισήμως για το 2023, το τραγούδι του Πατρινού Καρναβαλιού είναι ένα τραγούδι του συγκροτήματος «1550».

Το ιστορικό της υπόθεσης

Σε άρθρο της, την Πέμπτη, η εφημερίδα «Πελοπόννησος», έγραψε τα εξής:

Εξώδικο προς την ΚΕΔΗΠ – Πατρινό Καρναβάλι, με το οποίο απαγορεύει τη χρήση και μετάδοση του τραγουδιού του «Πατρινό Καρναβάλι για πάντα» και όλων των υπολοίπων αποκριάτικων συνθέσεών του, απέστειλε ο Τάσος Μαραγκός. Αυτό σημαίνει ότι ο αδιαφιλονίκητος «ύμνος» του Πατρινού Καρναβαλιού, καθώς και όλα τα άλλα κοσμαγάπητα τραγούδια του πατρινού δημιουργού, δεν θα μπορούν να ακουστούν σε καμία εκδήλωση του Δήμου Πατρέων ούτε φυσικά στις παρελάσεις του θεσμού!

Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο καταξιωμένος Πατρινός μουσικοσυνθέτης προέβη σε αυτό το μέτρο, ως ύστατο μέσο προκειμένου να προασπίσει όχι μόνο το πνευματικό του έργο, αλλά και την καλλιτεχνική του υπόσταση, αφού διαπίστωσε επανειλημμένες παραβιάσεις εκ μέρους του Καρναβαλικού Οργανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρώτο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας και του Τάσου Μαραγκού, ήταν η μη αδειοδοτημένη από τον ίδιο, παραγωγή και ηχογράφηση, το Μάρτιο του 2021 από τον Καρναβαλικό Οργανισμό, ενός cd που περιελάμβανε αυθαίρετα και το τραγούδι «Πατρινό Καρναβάλι για πάντα». Ο ίδιος ο συνθέτης και στιχουργός του, δεν ρωτήθηκε για την επανεκτέλεση του τραγουδιού του, το οποίο ηχογραφήθηκε χωρίς την άδειά του, με σχετική απόφαση της ΚΕΔΗΠ.

Δεύτερο σημείο αντιπαράθεσης ήταν, όταν το 2022, ο Καρναβαλικός Οργανισμός χρησιμοποίησε και πάλι, χωρίς την νόμιμη άδεια του δημιουργού, στίχους του τραγουδιού του «Πατρινό Καρναβάλι για πάντα», τους οποίους και τύπωσε σε τσάντες, μπλούζες, κούπες, μπρελόκ, μάσκες, κονκάρδες, κασετίνες, σημαιάκια, κεράκια, σουβέρ και άλλα αναμνηστικά.

Όλα αυτά τα προϊόντα, πωλούνταν από το καρναβαλικό περίπτερο του Δήμου Πατρέων, που βρίσκεται στην Πλ. Τριών Συμμάχων, με τυπωμένες πάνω τους τις επωδούς του τραγουδιού του, όπως «έλα να μάθεις τι θα πει Πατρινός», «Πατρινό Καρναβάλι για πάντα» και «έλα να ζήσεις για λίγο τρελός».

Έκπληκτος μάλιστα ο ίδιος ο Τάσος Μαραγκός, αντίκρισε στο περίπτερο του Δήμου να πωλούνται τα αναμνηστικά που έφεραν τους στίχους του και μάλιστα αγόρασε κάποια από αυτά τα προϊόντα, όπως μία από τις κούπες, που ετιμώντο προς 12 ευρώ η κάθε μία!

Τρίτο σημείο αντιπαράθεσης είναι η πρακτική του Δήμου Πατρέων να μην λαμβάνει τις άδειες αναπαραγωγής μουσικής, από τους αρμόδιους συλλογικούς φορείς διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, όπως η «Αυτοδιαχείρηση» και άλλες.

Όπως αναφέρει ο Τάσος Μαραγκός, η ΚΕΔΗΠ –Καρναβάλι Πάτρας, όχι μόνο εκμεταλλεύεται παράνομα τα έργα και την πνευματική του ιδιοκτησία, τα οποία εμπορεύεται χωρίς την άδειά του, αλλά κωφεύει και δεν λαμβάνει τις νόμιμες άδειες αναπαραγωγής, αγνοώντας και απαξιώνοντας τη συνεισφορά του δημιουργού στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, εδώ και 33 ολόκληρα χρόνια.

Ο Τάσος Μαραγκός ξεκαθάρισε ότι η απαγόρευση των τραγουδιών του αφορά αποκλειστικά όλες τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του Δήμου Πατρέων και όχι τις επιχειρήσεις εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης της Πάτρας και τους ιδιώτες, που μπορούν να χρησιμοποιούν και να μεταδίδουν ελεύθερα τα τραγούδια του.

Αλώστε θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι από το 1990 έως σήμερα ο Τάσος Μαραγκός δεν έχει εγείρει καμία αξίωση -πέραν των νόμιμων- από τον Δήμο Πατρέων, για την εκμετάλλευση του έργου του, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό προσφέρει στην αγαπημένη του πόλη και στο Πατρινό Καρναβάλι, που έτσι κι αλλιώς, τόσο πολύ έχει βοηθήσει στον τομέα της εξωστρέφειας και της διαφήμισής του.

