Κύργιος: Ομολόγησε επίθεση στην πρώην σύντροφό του - Η απόφαση του Δικαστηρίου

Ο Νικ Κύργιος είχε υποστηρίξει αρχικά πως η κατηγορία σε βάρος έπρεπε να αποσυρθεί.

Ο Νικ Κύργιος παραδέχθηκε την ενοχή του απέναντι στην πρώην σύντροφό του, Κιάρα Πάσαρι, ωστόσο, το δικαστήριο δεν τον τιμώρησε για βιαιοπραγία. Ο δικαστής έκρινε ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό κι έτσι δεν επιβλήθηκε καμμία ποινή στον ομογενή Αυστραλό τενίστα, ο οποίος κινδύνευε με φυλάκιση έως και 2 ετών.

Τον Ιανουάριο του 2021 ο Κύργιος φέρεται να στακώθηκε με την κοπέλα που διατηρούσε τότε δεσμό έξω από το σπίτι της στην πρωτεύουσα, Καμπέρα, την έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο πόδι και στον ώμο της.

Παρότι οι δυο τους τα βρήκαν αργότερα, μετά από λίγο καιρό χώρισαν και η Πάσαρι κατήγγειλε το περιστατικό σχεδόν 10 μήνες από τότε που συνέβη. Στη διάρκεια της δίκης ο νομικός εκπρόσωπος του Κύργιου επικαλέστηκε προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε εκείνη την εποχή ο 27χρονος, κάτι που δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο, ωστόσο, δεν τον τιμώρησε.

Το νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης εμφανίστηκε στο δικαστήριο με πατερίτσες, καθώς προέρχεται από επέμβαση που έκανε κατά τη διάρκεια του Australian Open. Συνοδευόταν από τον πατέρα του, τον αδερφό του, τη σύντροφό του Κοστίν Χατζι και το μάνατζέρ του.

Λίγη ώρα μετά την έκδοση της απόφασης ο Κύργιος στο λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram δήλωσε «ευγνώμων» για την απαλλαγή του και πρόσθεσε: «Όταν συνέβη αυτό δε βρισκόμουν σε καλή κατάσταση ψυχολογικά. Αντέδρασα με έναν τρόπο για τον οποίο μετανιώνω βαθύτατα.

Ξέρω ότι δεν ήταν σωστό και λυπάμαι για τον πόνο που προκάλεσα. Η ψυχική υγεία είναι δύσκολη. Η ζωή μπορεί να είναι ισοπεδωτική, αλλά συνειδητοποίησα πως χάρις στη βοήθεια που έλαβα και τη δουλειά με τον εαυτό μου, νιώθω ολοένα και καλύτερα».

Αφού ευχαρίστησε τους δικούς του ανθρώπους για τη στήριξή τους, κατέληξε: «Αυτό που σκοπεύω να κάνω τώρα είναι να συγκεντρωθώ στην αποθεραπεία μου και στο πώς θα προχωρήσω μπροστά με κάθε τρόπο.»

