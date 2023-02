Κόσμος

Μίσιγκαν: Πτώματα βρέθηκαν σε διαμέρισμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μυστήριο με εξαφανισμένους ράπερ και πτώματα που βρέθηκαν σε διαμέρισμα.

Τρία πτώματα που βρέθηκαν σε διαμέρισμα στο Μίσιγκαν εικάζεται ότι, ανήκουν σε τρεις ράπερ που είχαν εξαφανιστεί πριν από συναυλία τους στο Ντιτρόιτ, που τελικά ακυρώθηκε.

Πρόκειται για έναν 38χρονο και δύο 31χρονους, τους Armani Kelly, Montoya Givens and Dante Wicker 31, αντίστοιχα.

Τα πτώματα των ανδρών εντοπίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο διαμέρισμα και οι Αρχές κάνουν έρευνες για την υπόθεση.

Ένας άνδρας που ισχυρίστηκε πως είναι αδερφός ενός εκ των θυμάτων, είπε ότι, η προγραμματισμένη συναυλία ήταν μία «παγίδα» για τους μουσικούς, αλλά αυτή είναι μία εικασία που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Το όχημα ενός από τα θύματα, το οποίο βρήκαν οι αστυνομικοί, είχε μετακινηθεί αρκετές φορές πριν εντοπιστεί από τις Αρχές και μέσα σε αυτό υπήρχαν σταγόνες από το αίμα του.

Εξονυχιστική έρευνα γίνεται στην πολυκατοικία, η οποία όμως είναι σε κακή κατάσταση.

Μέχρι στιγμής τα θύματα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός” - πατήρ Αντώνιος: Νέα προθεσμία για την κατάθεσή του

Σοϊλού σε πρέσβη των ΗΠΑ: Πάρε τα βρώμικα χέρια σου από την Τουρκία

Πέλλα: Διευθυντής σχολείου σκοτώθηκε μπροστά στους μαθητές