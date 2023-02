Life

Τέρης Χρυσός: Ποτέ δεν είπα “να πεθάνω για να λυτρωθώ” - Η μάνα του και ο καημός για το παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο τραγουδιστής στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, για τις οικονομικές δυσκολίες και την τιμητική σύνταξη που λαμβάνει, αλλά και για την προσωπική ζωή και την οικογένεια του.

Διευκρινίσεις για μια δήλωση που του αποδόθηκε, λέγοντας ότι δεν είναι δικά του λόγια, αλλά της εφημερίδας που φιλοξένησε σχετικό άρθρο, έδωσε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Τέρης Χρυσός.

Όπως σημείωσε ο Τέρης Χρυσός, ποτέ δεν είπε εκείνος την φράση «θέλω να πεθάνω για να λυτρωθώ», όπως τιτλοφορήθηκε το εν λόγω άρθρο, που είχε να κάνει και με την οικονομική κατάσταση του, για την οποία είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 πως είναι κακή.

«Παίρνω μια τιμητική σύνταξη που είναι 692 ευρώ. Τα περνάω πολύ δύσκολα. Δυσκολεύομαι πάρα πάρα πάρα πολύ», είπε ο Τέρης Χρυσός,

Όπως είπε ο 84χρονος τραγουδιστής, «Μένω μόνος μου, σε σπίτι απλό, 55 τετραγωνικών. Αυτοεξυπηρετούμαι ακόμη, μαγειρεύω, ψωνίζω. Αν δεν μπορώ να αυτοεξυπηρετηθώ, θα πάω σε γηροκομείο».

«Έπαιρνα 1.000 δραχμές μεροκάματο, σε αντίθεση με κάποιους λαϊκούς τραγουδιστές που έβγαλαν εκατομμύρια και δεν τα σεβάστηκαν και τα έφαγαν στον τζόγο. Ο Σταμάτης Κόκκοτας έπαιρνε 30.000 δραχμές μεροκάματο και εγώ 1.000 δραχμές», είπε χαρακτηριστικά για τα νυχτοκάματα της εποχής της ακμής του.

Ερωτηθείς για την προσωπική ζωή του και κατά πόσο μετανιώνει που δεν έχει ένα παιδί, ο Τέρης Χρυσός αποκρίθηκε «Φταίει η συγχωρεμένη η μητέρα μου, με την οποία είχαμε ένα “οιδιπόδειο σύμπλεγμα” μπορώ να πω. Τρεις φορές ήμουν κοντά στο να παντρευτώ και οι τρεις φορές διαλύθηκαν γιατί της “ξίνιζαν” της μητέρας μου».





Ειδήσεις σήμερα:

“Πατρινό Καρναβάλι για πάντα”: Ο Τάσος Μαραγκός στο “Πρωινό” για την απαγόρευση του τραγουδιού

Γλυκά Νερά - Πατέρας Καρολάιν: Η Λυδία αλλάζει επώνυμο, βάσει νόμου (βίντεο)

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Το μνημόσυνο, οι 250 καλεσμένοι και το σπίτι του Παύλου (βίντεο)