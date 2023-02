Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Άνδρας ομολόγησε απόπειρα δολοφονίας της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πριν από περίπου δύο χρόνια είχε εισβάλλει στο Ουίνδσορ ο ένοπλος απειλώντας τη ζωή της βασίλισσας.

Ένας άνδρας ο οποίος είχε συλληφθεί στην κατοικία στο Κάστρο Ουίνδσορ της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ με γεμάτη βαλλίστρα δήλωσε σήμερα ένοχος στο δικαστήριο του Λονδίνου για αδίκημα βάσει του Νόμου περί Προδοσίας και για απειλή δολοφονίας μονάρχη.

Ο Τζάσουαντ Σινγκ Τσάιλ, 21 ετών, παραδέχθηκε τις κατηγορίες στο Ολντ Μπέιλι του Λονδίνου μετά τη σύλληψή του φορώντας κουκούλα, μάσκα και γάντια στην περιοχή του κάστρου δυτικά του Λονδίνου περίπου στις 8.00 π.μ. την ημέρα των Χριστουγέννων του 2021.

Η Ελισάβετ, που απεβίωσε τον Σεπτέμβριο πέρυσι, βρισκόταν στο κάστρο εκείνη την ημέρα με τον γιο της και τώρα βασιλιά Κάρολο και άλλα στενά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

"Ο Τσάιλ εισήλθε στις προστατευόμενες περιοχές στο Κάστρο Ουίνδσορ αφού απείλησε να σκοτώσει την εκλιπούσα Μεγαλειότητά της Βασίλισσα Ελισάβετ Β'. Ευτυχώς οι αστυνομικοί επενέβησαν και δεν τραυματίστηκε κανείς", δήλωσε ο Νικ Πράις, επικεφαλής του Ειδικού Τμήματος για το Έγκλημα και την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας της Βασιλικής Υπηρεσίας Δίωξης.

"Ήταν ένα σοβαρό περιστατικό, αλλά ευτυχώς σπάνιο."

"Ο Τσάιλ ετοίμαζε την επίθεση επί μήνες", ανέφεραν οι εισαγγελείς σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία. Όταν τον πλησίασε ένας αστυνομικός ο Τσάιλ είπε: "Είμαι εδώ για να σκοτώσω τη βασίλισσα".

Ο Τσάιλ εμφανίστηκε στη σημερινή ακρόαση στο δικαστήριο του Λονδίνου μέσω βιντεοσύνδεσης φορώντας μαύρο σακάκι και μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά του και να δηλώσει ένοχος στις τρεις κατηγορίες για απειλή για φόνο, κατοχή επιθετικού όπλου και αδίκημα βάσει του Νόμου περί Προδοσίας του 1842.

Ο δικαστής Τζέρεμι Μπέικερ είπε πως θα ανακοινώσει την ποινή του Τσάιλ στις 31 Μαρτίου και το δικαστήριο διέταξε την ετοιμασία ιατρικών εκθέσεων.

Το 1981, ο Μάρκους Σάρτζεντ καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών βάσει του Νόμου περί Προδοσίας αφού δήλωσε ένοχος για την εκτόξευση άσφαιρων πυρών στη βασίλισσα στη διάρκεια της παρέλασης "Trooping the Colour" που διεξάγεται κάθε χρόνο την επίσημη ημερομηνία των γενεθλίων του μονάρχη, στο κεντρικό Λονδίνο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός” - πατήρ Αντώνιος: Νέα προθεσμία για την κατάθεσή του

Γλυκά Νερά - Πατέρας Καρολάιν: Η Λυδία αλλάζει επώνυμο, βάσει νόμου (βίντεο)

Πέλλα: Διευθυντής σχολείου σκοτώθηκε μπροστά στους μαθητές