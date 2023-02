Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Μεθώνη - Αισθητός και στην Καλαμάτα

Που εντοπίζεται το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης και ποιο είναι το μέγεθός της.

Σεισμός, ταρακούνησε την Καλαμάτα και τις γύρω περιοχές της Μεσσηνίας, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε στη Μεθώνη.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ενημέρωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση καταγράφηκε στα 21 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά της Μεθώνης, με το εστιακό βάθος να είναι στα 6 χιλιόμετρα.

