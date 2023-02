Οικονομία

“Qatar Gate”: Ελεύθερος άνευ όρων ο Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα

Ύστερα από σχεδόν δύο μήνες φυλάκισης, αφέθηκε ελεύθερος άνευ όρων ο Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ύστερα από σχεδόν δύο μήνες φυλάκισης, αφέθηκε ελεύθερος άνευ όρων από τη βελγική δικαιοσύνη ο Νικολό Φιγκά Ταλαμάνκα. Πρόκειται για τον υπεύθυνο της ΜΚΟ No Peace Without Justice, o οποίος είχε συλληφθεί στις 9 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της έρευνας του «Qatargate».

Όπως υπογραμμίζεται στην ηλεκτρονική έκδοση της ιταλικής εφημερίδας Il Fatto Quotidiano, «η απόφαση να αποφυλακισθεί ο Φιγκά Ταλαμάνκα ελήφθη μετά την ανάκρισή του από τους εισαγγελείς, την Παρασκευή το πρωί». «Στον φάκελο της έρευνας υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην απόφαση να αποφυλακιστεί», δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, εκπρόσωπος της εισαγγελίας των Βρυξελλών.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με την Ιl Fatto Quotidiano, ελήφθη από τον εισαγγελέα Μισέλ Κλεζ και «θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τα άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην έρευνα και τα οποία έχουν συλληφθεί, αλλά και σε σχέση με τους δυο ευρωβουλευτές Μαρκ Ταραμπέλα και Αντρέα Κοτσολίνο, οι οποίοι είναι όλο και πιο πιθανό να ανακριθούν από τον Κλεζ».

