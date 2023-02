Παράξενα

Βόλος: “Ενοικιαστές” άφησαν ανοιχτές βρύσες και πλημμύρισε το σπίτι που εγκατέλειψαν

Δεν πίστευε στην κακή του τύχη ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, που είδε τα νερά να τρέχουν κάτω από τις πόρτες.

Τρεις φορές έχει αναβληθεί την τελευταία εβδομάδα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου η υπόθεση ενός καβγά μεταξύ 23χρονης ενοικιάστριας και ενός 45χρονου ιδιοκτήτη ακινήτου στον Αλμυρό, που «πιάστηκαν στα χέρια» και αλληλομηνύθηκαν.

Στις 31 Ιανουαρίου ο ιδιοκτήτης ζήτησε από την 23χρονη ενοικιάστρια να εγκαταλείψει το σπίτι που έμενε με τους γονείς της και έκτοτε ξεκίνησε «πόλεμος».

Την 1η Φεβρουαρίου βρέθηκαν και οι δύο στο εδώλιο, αλλά η δίκη αναβλήθηκε για την επόμενη ημέρα λόγω απουσίας μαρτύρων, ενώ η 23χρονη δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Για τον ίδιο λόγο αναβλήθηκε η δίκη και την επόμενη ημέρα και προσδιορίστηκε εκ νέου η εκδίκασή της για χθες. Στο δικαστήριο εμφανίστηκε για μια ακόμη φορά μόνο ο ιδιοκτήτης.

«Νοίκιασα το σπίτι μου πριν τέσσερις μήνες σε ένα μεσήλικο ζευγάρι Βούλγαρων που εργαζόταν σε αγροτικές εργασίες. Αμέσως μετακόμισε εκεί και η κόρη τους, ενώ ο αριθμός των φιλοξενουμένων άρχισε να αυξάνεται. Ενοίκια έλαβα μόνο δύο φορές μετά από φασαρία, ενώ στο σπίτι έμεναν 10 άτομα. Αυτή η κατάσταση έπρεπε να τελειώσει και να αποκτήσω ξανά το σπίτι μου, που βρισκόταν υπό κατάληψη. Κάθε φορά που τολμούσα να κάνω παρατήρηση, κινδύνευα. Η κατάσταση είχε ξεφύγει, ενώ οι γείτονες με κατηγορούσαν ότι νοίκιασα το σπίτι μου σε πρόσωπα που έκαναν «εφόδους» στις αυλές τους και έκλεβαν. Εγώ όλους όσοι μένανε στο σπίτι δεν τους ήξερα. Όταν ζητούσα να φύγουνε, μου έλεγε ο ενοικιαστής: Δώσε μου 800 ευρώ και θα φύγω», δήλωσε μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος μένει σε διπλανή κατοικία στο ίδιο οικόπεδο και χθες είδε νερά να βγαίνουν από τις πόρτες του σπιτιού, που έμεναν οι ενοικιαστές του. Χτύπησε, δεν αποκρίθηκε κανείς και άνοιξε με το κλειδί του. Το σπίτι ήταν πλημμυρισμένο και άδειο. Είχαν πάρει τα πράγματά τους και το είχανε σκάσει αφήνοντας ανοιχτές τις βρύσες. Τουλάχιστον φύγανε, είπε.

Η χθεσινή δίκη, όπου η 23χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για απλή σωματική βλάβη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, και ο 45χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, εξύβριση, αυτοδικία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο του 2023.

