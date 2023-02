Αθλητικά

Ιωνικός: Νίκη “χρυσάφι” κόντρα στον Άρη

Πολύτιμο τρίποντο του Ιωνικού, που επικράτησε του Άρη.

Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο του, πανηγύρισε ο Ιωνικός με το 1-0 επί του Άρη στο γήπεδο της Νεάπολης, σε αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Με το πέναλτι του Μαξιμιλιάνο Λοβέρα (61’) οι γηπεδούχοι πήραν το «τρίποντο», πρώτο φετινό εντός έδρας, που τους ανέβασε στη 12η θέση της κατάταξης. Πέμπτη ήττα στα έξι τελευταία ματς για τους «κίτρινους» σε όλες τις διοργανώσεις, με τα προβλήματα να διογκώνονται για τον Άλαν Πάρντιου.

Η κεφαλιά του Φαμπιάνο Λέισμαν στο 8’ δεν ήταν αρκετά δυνατή για να απειλήσει τον Λευτέρη Χουτεσιώτη, ο οποίος χρειάστηκε να επέμβει με εντυπωσιακό τρόπο στο διαγώνιο σουτ του Μόουζες Οντουμπάτζο στο 23’ – εξαιρετικό το πάτημα-τακουνάκι του Αντρέ Γκρέι στο ξεκίνημα της φάσης. Το άγχος έφερε πολλά φάουλ και καθόλου ρυθμό, με αποτέλεσμα το πρώτο μέρος να μην έχει κάτι άλλο αξιόλογο.

Ούτε και το δεύτερο είχε, μέχρι το 60ο λεπτό. Στο σημείο εκείνο, ο Φαμπιάνο, στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, τη γύρισε προς τα πίσω και πάνω στον Σεμπά, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Χουλιάν Κουέστα. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε με επιτυχία ο Λοβέρα, για το 1-0 στο 61’. Μην έχοντας άλλη λύση, ο Άλαν Πάρντιου άρχισε να βάζει ό,τι είχε σε επιθετικό.

Τρία λεπτά μετά, ο Άρης θα μπορούσε να ισοφαρίσει, αλλά ως από μηχανής θεός ο Αλέξις Ρομαό έδιωξε την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή, στην καρφωτή κεφαλιά του Φαμπιάνο. Και στο 66’ ήταν η σειρά του Χουτεσιώτη να βγει έγκαιρα και να αποκρούσει με το δεξί πόδι το πλασέ του Γκρέι που είχε βγει τετ-α-τετ μετά την κεφαλιά-πάσα του Μπράιαν Νταμπό. Το... τρίπτυχο σπουδαίων ευκαιριών για τους «κίτρινους» ολοκληρώθηκε με το άστοχο σουτ του Οντουμπάτζο στο 70’.

Κάπου εκεί κόπασε η επιθετικότητα των φιλοξενούμενων. Ο Ιωνικός μπόρεσε να διαχειριστεί το υπέρ του σκορ, κρατώντας το 1-0 μέχρι το φινάλε. «Τρίποντο» με το οποίο βρέθηκε, για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, πάνω από την επικίνδυνη ζώνη – έστω και προσωρινά – με τους Θεσσαλονικείς να παραμένουν στην πέμπτη θέση, αποτυγχάνοντας να σκοράρουν για τέταρτο σερί εκτός έδρας ματς.

Διαιτητής: Γιώργος Τζοβάρας (Φθιώτιδας)

Κίτρινες: Μάντζης, Σεμπά – Κουέστα, Καμαρά.

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτεσιώτης, Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Ρομαό, Λοβέρα (70’ Αντούνες), Σάκιτς (86’ Μπουενά), Φαντιγκά (86’ Καμπράλ), Κάνιας, Σεμπά (90’+3’ Μασάς), Μάντζης (70’ Μάνος).

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Οντουμπάτζο (78’ Ρουπ), Πίρσμαν, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Ντουκουρέ (11’ Ματέο Γκαρσία), Νταμπό (78’ Εμπακατά), Μαζικού (66’ Καμαρά), Νταρίντα, Ιτούρμπε (78’ Καμάτσο), Γκρέι.

*Με ενοχλήσεις στο δεξί πόδι αποχώρησε νωρίς από τον αγωνιστικό χώρο ο Σεϊκ Ντουκουρέ. Ο Σενεγαλέζος μέσος αποκόμισε πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους.

