Amalin: Ρομανί κουζίνα στο πρώτο εστιατόριο Ρομά (εικόνες)

Γεγονός είναι το πρώτο εστιατόριο με γεύσεις από την κουζίνα Ρομανί, που διαχειρίζονται γυναίκες Ρομά.

Μία πρώτη γεύση από Ρομανί κουζίνα είχαν την ευκαιρία να πάρουν όσοι βρέθηκαν στην εκδήλωση γνωριμίας που διοργανώθηκε στο «Amalin», το εστιατόριο με τσιγγάνικες συνταγές που θα λειτουργήσει σε λίγους μήνες στη Θεσσαλονίκη από τον Σύλλογο Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου.

Σαραλίκα (σαραγλί), χαμπαρτέ σαρμάες (λαχανοσαρμάδες με κρέας και διάφορα καυτερά μπαχαρικά), μπακρό ντρόμπο (γεμιστό αρνί), πλετσίντα (τυρόπιτα) που την φτιάχνουν την Πρωτοχρονιά και βάζουν μέσα το νόμισμα, μας πουρουμένσαρ (στιφάδο) και πιλάφι αμπαδέσκο (πιλάφι με κρέας) που σερβίρεται κυρίως σε γάμους, είναι μερικά από τα πιάτα που σέρβιραν σήμερα στην εκδήλωση οι γυναίκες του Συλλόγου.

Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Συλλόγου Γιαννούλα Μάγγα, τα φαγητά μαγειρεύτηκαν σε χώρο του Συλλόγου γιατί ακόμη δεν είναι έτοιμη η κουζίνα του εστιατορίου που υπολογίζεται να ανοίξει στα τέλη Μαρτίου.

«Επειδή στοχεύουμε στην ενδυνάμωση στην πράξη, σκεφτήκαμε ότι είναι ωραίο να χρησιμοποιήσουμε το φαγητό ως ενδιάμεσο για να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Στο εστιατόριο θα δουλέψουν 5 γυναίκες Ρομά οι οποίες δεν έχουν δουλέψει έξω ποτέ τους, παρά μόνο στην… κουζίνα τους, μαγειρεύοντας καθημερινά για την οικογένειά τους» είπε η κ.Μάγγα διευκρινίζοντας ότι το εστιατόριο θα έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και όλα τα κέρδη θα διοχετεύονται στους μισθούς των εργαζομένων, στα λειτουργικά έξοδα και σε δράσεις του Συλλόγου.

Τη στήριξη της πολιτείας στο εγχείρημα εξέφρασε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιώργος Σταμάτης ο οποίος βρέθηκε στην εκδήλωση και δοκίμασε τα εδέσματα των γυναικών.

«Η πρωτοβουλία αυτή ουσιαστικά δείχνει την εξωστρέφεια και την δυναμική των γυναικών του Συλλόγου του Δενδροποτάμου οι οποίες, μέσω της ενδυνάμωσης που έχουν πετύχει όλα αυτά τα χρόνια, φεύγουν από το γκέτο του Δενδροποτάμου, μιας περιοχής δηλαδή με πολλά προβλήματα και έρχονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αρα οι Ρομά γίνονται έτσι ορατοί μέσω του πολιτισμού τους» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.Σταμάτης.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσιάκαλο, ειδικό εμπειρογνώμονα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και υπεύθυνο προγραμμάτων στον Σύλλογο Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου, το εστιατόριο είναι μη κερδοσκοπικό εγχείρημα ενώ μέρος της πρωτοβουλίας χρηματοδοτείται από επιχορήγηση γενικής υποστήριξης του Open Society Foundations

Το Ρομανό εστιατόριο που λέγεται « Amalin (φίλη στα Ρομανές), βρίσκεται Καραολή και Δημητρίου των Κυπρίων 28 και θα είναι ανοιχτό καθημερινά προσφέροντας πιάτα βασισμένα σε τσιγγάνικες συνταγές.

