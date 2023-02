Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: “επί ποδός” οι Αρχές για την επέλαση του χιονιά

Σε ετοιμότητα οι Αρχές για την κακοκαιρία "Μπάρμπαρα". Οι οδηγίες προς τους πολίτες για τον επερχόμενο χιονιά. Live η πορεία της κακοκαιρίας.

Σε πλήρη ετοιμότητα, για την επέλαση της κακοκαιρίας "Μπάρμπαρα", βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός.

Νωρίτερα είχαν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, στους κατοίκους της Εύβοιας, της Βοιωτίας,της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας και των Σποράδων και τις Αττικής, στο οποίο αναφέρει: «Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνες χιονοπτώσεις από τις πρωινές ώρες της 5/2/2023 στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών. Οδηγίες αυτοπροστασίας:https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena».

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών σε Αττική Οδό και Αθηνών - Λαμίας

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων ενόψει της κακοκαιρίας "Μπάρμπαρα", ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία για την Αττική Οδό και την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ:

Για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων ενόψει εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, με Απόφαση του Διευθυντή Τροχαίας Αττικής από την 18.00΄ ώρα σήμερα 04.02.2023 τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, κατά την κυκλοφορία τους στο σύνολο του οδικού δικτύου του Ν. Αττικής.

Περαιτέρω, από την 18:00΄ ώρα σήμερα 04.02.2023 δε θα επιτρέπεται η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων:

Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Καλυφτάκη μέχρι τη χ/θ 57,300 (όρια Ν. Αττικής).

Καθ’ όλο το μήκος της Αττικής Οδού, της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού και της Περιφερειακής Αιγάλεω, καθώς και στο παράπλευρό αυτών οδικό δίκτυο.

Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών από τη χ/θ 5,000 (πρατήριο καυσίμων REVOIL – πρώην CYCLON) έως τα όρια του Ν. Αττικής με το Ν. Βοιωτίας (χ/θ 30,000).

Ακόμη, από την 06.00΄ ώρα αύριο 05.02.2023 δε θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων, επί της Λ. Πάρνηθος από την 22η χ/θ (τελεφερίκ) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί εν λόγω οχημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στα ανωτέρω οδικά τμήματα προς αποφυγή ταλαιπωρίας τους και δημιουργίας πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, τίθενται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να συνδράμουν ουσιαστικά, με μέσα και έμψυχο δυναμικό, τον σχεδιασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν ανακύψουν.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί των οχημάτων επιβάλλεται:

να φροντίζουν για τον εφοδιασμό των οχημάτων τους με κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα,

να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης και λειτουργίας τους,

να προσαρμόζουν την οδήγησή τους ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες για την απρόσκοπτη οδική κυκλοφορία και ασφάλεια.

Συμβουλές της Αστυνομίας προς οδηγούς και πεζούς

Επιπλέον, στην σχετική ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ υπενθυμίζονται χρήσιμες συμβουλές για ανάλογες καταστάσεις και ειδικότερα:

Οι οδηγοί:

Να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου , αν πρόκειται να μετακινηθούν.

, αν πρόκειται να μετακινηθούν. Να φροντίζουν το όχημά τους να έχει αντιολισθητικές αλυσίδες.

Να χρησιμοποιούν πάντα τις αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός, κ.λπ.).

Να φορούν πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

Να ελέγχουν την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου τους.

Να φροντίζουν ώστε να είναι εφοδιασμένοι με αρκετά καύσιμα.

Να μειώνουν ταχύτητα και να αφήνουν αρκετή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα για να μπορούν να σταματήσουν με ασφάλεια.

Να μη φρενάρουν απότομα γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκτραπούν της πορείας τους. Με τον ίδιο τρόπο να λειτουργούν και όταν πρόκειται να επιταχύνουν ή να στρίψουν.

Να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας για να γίνονται πιο εύκολα αντιληπτοί, ιδιαίτερα όπου δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα.

Να διατηρούν τα φώτα και τους υαλοκαθαριστήρες του οχήματός τους πάντα καθαρούς.

Να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα για να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου του οχήματός τους.

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διασχίζουν γέφυρες, ανισόπεδες διαβάσεις και δρόμους που δεν είναι πολυσύχναστοι.

Αν οδηγούν σε επαρχιακό δρόμο, να αποφεύγουν τους χιονισμένους χωματόδρομους.

Να έχουν στο νου τους ότι ενδεχομένως να χρειαστεί πολύ μεγαλύτερος χρόνος για να ακινητοποιήσουν το όχημά τους όταν οδηγούν σε παγωμένο δρόμο.

Οι πεζοί:

Να περπατούν με μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές και νυκτερινές ώρες, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι δρόμοι να είναι παγωμένοι.

Να φροντίσουν να φορούν τα κατάλληλα υποδήματα όταν πρόκειται να μετακινηθούν.

Να προτιμούν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Να αποφεύγουν να περπατούν στα τμήματα των δρόμων και των πεζοδρομίων όπου υπάρχει παγετός.

Περισσότερες συμβουλές και οδηγίες για την οδική ασφάλεια, λόγω κακοκαιρίας και έντονων καιρικών φαινομένων, είναι διαθέσιμες σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Επιπλέον, στο ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας υπάρχει και αναλυτική - επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με διακοπές -απαγορεύσεις κυκλοφορίας, χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων κ.λπ. λόγω καιρικών φαινομένων, για όλη την επικράτεια.

Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω των υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, θα ενημερώνει συνεχώς για τις συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο και συστήνει στους πολίτες να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και άλλων συναρμόδιων Αρχών.





