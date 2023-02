Κόσμος

Πέθανε ο Σερίφ Ισμαήλ

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρωθυπουργός της Αιγύπτου Σερίφ Ισμαήλ.

Την τελευταία του πνοή άφησε χθες Σάββατο, σε ηλικία 67 ετών, ο πρώην πρωθυπουργός της Αιγύπτου Σερίφ Ισμαήλ, όπως μεταδίδει το αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων MENA.

Ο Ισμαήλ έπασχε από ασθένεια του πεπτικού συστήματος, σύμφωνα με παλαιότερες αναφορές σε αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης.

Διετέλεσε πρωθυπουργός της Αιγύπτου από το 2015 έως το 2018, ενώ ήταν υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων από το 2013 έως το 2015.

Τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ο οποίος σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι ο Σερίφ Ισμαήλ «ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος ανέλαβε αξιώματα σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους και ανταποκρίθηκε με επιτυχία». Υπογραμμίζει επίσης πως υπήρξε «ανιδιοτελής, αφοσιωμένος και έμπιστος» και ότι «έβαζε τα συμφέροντα της χώρας και του λαού του πάνω από τα προσωπικά οφέλη».

