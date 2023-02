Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Μέσα Μεταφοράς: διακοπές και αλλαγές δρομολογίων

Ενημέρωση από τον ΟΑΣΑ για τις τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορειων σε αρκετές γραμμές, λόγω της κακοκαιρίας.

Ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, υπάρχουν μεταβολές/τροποποιήσεις στις διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών που αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις επικρατούσες ανά περιοχή συνθήκες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, ισχύουν οι ακόλουθες μεταβολές :

ΜΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

410 Ο.Α.Κ.Α.-ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ εως Nοσ. Παπαδημητρίου εκτός Βίγλας

446 ΣΤ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΝΟΣ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ (μέσω ΠΙΚΠΑ) μέχρι Νοσ. Παπαδημητρίου εκτός Άγιο Σύλλα)

447 ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ έως Αναπαύσεως

450 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ έως Αναπαύσεως

451 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ έως Αναπαύσεως

460 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ έως Αναπαύσεως

461 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ έως Αναπαύσεως

314 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ : Τα Λεωφορεία δεν διέρχονται από Πανόραμα -Ντράφι -Πεντέλη

536 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ: αδυναμία πρόσβασης σε Παιδ. Χαρά – Λεωφ. Αιολίδος / Έως 14η Φούρνος

509 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ: έως Γέφυρα Εθνικής Οδού / αδυναμία πρόσβασης σε Οικισμό Ποντίων

507 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΣΤΑΜΑΤΑ: αδυναμία πρόσβασης σε Πλ. Ροδόπολης

535 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΣ: αδυναμία πρόσβασης σε Λεωφ. Πιπεροπούλου

503 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ: έως Πλ. Βαρυμπόμπης

726 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΒΟΥΝΟ): έως Πλ. Θρακομακεδόνων

537 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ: έως Αεροπορική Βάση Δεκελείας

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

301-301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

324 ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

535 Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ – ΦΡΑΓΜΑ – ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

861 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ)

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για οποιαδήποτε μεταβολή στη λειτουργία των ΜΜΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε και στο πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185.





