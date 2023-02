Κόσμος

Ακάρ: η Ελλάδα παίζει με τη φωτιά

Ακόμη μία προκλητική δήλωση κατά της χώρας μας από την Άγκυρα, αυτή τη φορά δια στόματος Χουλουσί Ακάρ.

Μέσα από δηλώσεις του, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ σε άσκηση στο Καρ, πήρε τη "σκυτάλη" των προκλητικών δηλώσεων απο τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και εξαπέλυσε εκ νέου απειλές για τη χώρα μας.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων, "η Ελλάδα παίζει με τη φωτιά". Τόνισε ακόμη ότι "ονειροβατεί και η Ευρώπη προσπαθεί να την χτυπήσει κάτω από το τραπέζι" ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά, "δεν πάνε να σκάσουν".

Ο Χουλουσί Ακάρ, επεσήμανε: "Η Τουρκία είναι δρώντας, κάντε τους υπολογισμούς σας αναλόγως

Η Ελλάδα ονειροβατεί και η Ευρώπη προσπαθεί να την χτυπήσει κάτω από το τραπέζι.

«Δε πάνε να σκάσουν, εμείς θα φτιάξουμε τη μηχανή, το αεροπλάνο και το τανκ, και θα πετάξουμε το K?z?lelma. Γιατί το τζίνι έχει βγει από το μπουκάλι", αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.





«Η Ελλάδα έχει πάθος με τους εξοπλισμούς για το μέγεθός της»



«Η Ελλάδα βρίσκεται στον κόσμο των των ονείρων, λαμβάνοντας μέτρα που θα βλάψουν την ευημερία του ίδιου της του λαού. Ξοδεύουν χρήματα, εμπλέκονται, δεσμεύονται. Επιβαρύνουν περαιτέρω την ήδη αδύναμη ευημερία του λαού. Μιλάμε για μια χώρα με χρέη περίπου 500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχει ακόμα πάθος με τους εξοπλισμούς για το μέγεθός της, κυνηγάει συμμαχίες. Είστε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Γιατί κυνηγάτε άλλες συμμαχίες;»



Και συνέχισε αναφερόμενος στις αμερικανικές βάσεις: (Οι ΗΠΑ αυξάνουν τον αριθμό των βάσεων στην Ελλάδα): "Η άμυνα και η ασφάλεια είναι θέμα παρακολούθησης και προφύλαξης. Σε συνομιλίες με Αμερικανούς, αυτοί δηλώνουν ότι αυτές σίγουρα δεν είναι εναντίον μας. Παρακολουθούμε στενά το θέμα αυτό. Λαμβάνουμε τα μέτρα μας."



«Η Ελλάδα μας κατηγορεί ανήθικα ότι ακολουθούμε "νεο-οθωμανικές, αναθεωρητικές και επεκτατικές πολιτικές". Τι προσπαθεί να καλύψει η Ελλάδα με αυτό; Μεγάλη ιδέα. Εμείς, από την άλλη πλευρά, καταβάλλουμε προσπάθειες για διάλογο με συνετή κρατική αντίληψη, είμαι έτοιμος να καλωσορίσω τον Έλληνα ΥΕΘΑ αν έρθει αύριο, και είμαι έτοιμος να πάω αν με καλέσει αύριο. Στόχος μας είναι "να τρώμε σταφύλια, όχι να χτυπάμε τον αμπελουργό". Πλησιάζουν εκλογές στην Ελλάδα. Βλέπουν τη μόνη λύση στην τουρκοφοβία», είπε ακόμη.

"Θέλουμε λύση στην Κύπρο"



"Την αποκαλούμε τώρα "’Τουρκική Δημοκρατία της Κύπρου’". Ο T/Πρόεδρός μας το δήλωσε αυτό. Μιλάμε για δύο ισότιμα κυρίαρχα ανεξάρτητα κράτη. Αυτό πρέπει να γίνει αποδεκτό. Ζητάμε διάλογο και δίκαιη λύση. Οι εκκλήσεις για διάλογο δεν αποτελούν αδυναμία, και η δήλωσή μας ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα δεν αποτελεί απειλή. Από την άλλη πλευρά, στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, είμαστε προσηλωμένοι, αποφασισμένοι και ικανοί να προστατεύσουμε τόσο τα δικαιώματα και τους νόμους των Κυπρίων αδελφών μας όσο και τα δικά μας. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, είναι ένας ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος", ανέφερε για το Κυπριακό, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας.



Δε δίστασε να ξανακάνει δηλώσεις σχετικά με τα "σκάνδαλα της Ελλάδας": «Υπάρχουν μεγάλα σκάνδαλα στο εσωτερικό της Ελλάδας. Από τα σκάνδαλα υποκλοπών μέχρι τη διαφθορά. Οι εκλογές είναι επίσης κοντά. Βλέπουν τη μόνη λύση στην τουρκοφοβία. Κάποιοι λογικοί Έλληνες πολιτικοί, απόστρατοι στρατηγοί/ναύαρχοι, ακαδημαϊκοί και πολίτες έχουν αρχίσει να αποδέχονται αυτά που λέμε».



Τέλος απαντώντας στις παρενοχλήσεις της Ελλάδας, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ δήλωσε: "Παίζουν με τη φωτιά".

