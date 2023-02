Πολιτική

Ανδρουλάκης - “Ο Άλλος Άνθρωπος”: Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μαγείρεψε με τους εθελοντές (εικόνες)

Στην παρασκευή του μεσημεριανού φαγητού ανθρώπων που το διασφαλίζουν από τον Κεραμεικό συνέβαλλε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δίπλα στους εθελοντές της κοινωνικής κουζίνας "Ο 'Αλλος 'Ανθρωπος" στον Κεραμεικό βρέθηκε το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης .Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ βοήθησε τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, την ψυχή της κοινωνικής κουζίνας, στην ετοιμασία του μεσημεριανού γεύματος, που καθημερινά φτάνει ζεστό στους συνανθρώπους μας, που το έχουν ανάγκη.

«O Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος προσωποποιεί την ελπίδα, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά σε μια δύσκολη εποχή για την πατρίδα μας. Οι συμπολίτες μας έχουν πολλές ανάγκες και προβλήματα με την οικονομική κρίση, αλλά εσύ καθημερινά είσαι εδώ βράχος. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες, να φτιάξουμε σήμερα το φαγητό που θα μοιράσουμε σε αστέγους και ανθρώπους που έχουν ανάγκη» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο.

«Εγώ, Νίκο, δεν ανήκω κάπου και χαίρομαι που είσαι εδώ ξέροντας ότι δεν ανήκω πουθενά. Θέλω να έρθουν όλοι όσοι δεν θα εκμεταλλευτούν τον "'Αλλον 'Ανθρωπο". Γι' αυτό χαίρομαι που είσαι εδώ γνωρίζοντας ότι δεν θα εκμεταλλευτείς τίποτα. Η αλληλεγγύη δεν έχει χρώμα και δεν στην επιβάλει κανένας παρά μόνο η καρδιά σου» ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Πολυχρονόπουλος.

"Ο 'Αλλος 'Ανθρωπος" προσφέρει καθημερινά περί τις 1.500 μερίδες φαγητό. Η παρασκευή των γευμάτων γίνεται στο δρόμο σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Από το 2015 λειτουργεί το "Σπίτι του 'Αλλου Ανθρώπου". Εκτός από αποθήκη τροφίμων, ο χώρος είναι ανοικτός για όποιον έχει ανάγκη να κάνει μπάνιο, να πάρει το πρωινό του ή να πιει έναν καφέ σε ένα ζεστό περιβάλλον.

