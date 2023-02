Αθλητικά

Basket League: αναβολή στο Λαύριο - Ολυμπιακός λόγω... “διαρροής”

Οι διαίτητές λόγω των συνθηκών μέσα στο γήπεδο αποφάσισαν την αναβολή του αγώνα.

Ο αγώνας που ήταν προγραμματισμένος ανάμεσα στο Λαύριο και τον Ολυμπιακό, αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας "Μπάρμπαρα" που πλήττει την Αττική.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων, με γηπεδούχο το Λαύριο, για την 15η αγωνιστική της Basket League αναβλήθηκε καθώς η έντονη βροχόπτωση σε συνδυασμό με τα προβλήματα στο γήπεδο του Λαυρίου, έσταζε νερό μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι αρμόδιοι του γηπέδου είχαν προσπαθήσει να καλύψουν το πρόβλημα με ένα πρόχειρο μπάλωμα, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό και οι διαιτητές αποφάσισαν την οριστική αναβολή του.

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ για την αναβολή:

«Η αναμέτρηση Λαύριο – Ολυμπιακός για την 15η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Basket League αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου. Από την οροφή του γηπέδου έπεφτε νερό εντός του αγωνιστικού χώρου με αποτέλεσμα το παρκέ να είναι ολισθηρό και επικίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα των αθλητών σύμφωνα με όσα αναγράφηκαν από τους διαιτητές στο φύλλο αγώνος».

