Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Ανοιχτή η Αθηνών - Λαμίας - Τι ώρα θα ξανακλείσει

Ποιες ώρες θα παραμείνει ανοιχτή η εθνική οδός, από την γέφυρα Καλυφτάκη μέχρι και τον κόμβο των Οινοφύτων. Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας από την γέφυρα Καλυφτάκη μέχρι και τον κόμβο των Οινοφύτων, λόγω της κακοκαιρίας "Μπάρμπαρα".

Παράλληλα διεκόπη η κυκλοφορία στη Σαλαμίνα στην οδό Πυλοστόμου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Σελίνια έως και την περιοχή Κακή Βίγλα.

Επιπρόσθετα σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, από τη 121,250 χ/θ έως 261,280 χ/θ ,στο ρεύμα προς Αθήνα και από τη 56,728 χ/θ έως 121,250 χ/θ ,στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Σε συνέχεια του από 5 Φεβρουαρίου 2023 Δελτίου Τύπου, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Καλυφτάκη μέχρι το ύψος του Α/Κ Οινοφύτων (χ/θ 52,000) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 23.00 της 5 Φεβρουαρίου 2023.

Από την 23.00 ώρα σήμερα 05.02.2023 δε θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων, και στα δύο (2) ανωτέρω ρεύματα κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί οχημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στα ανωτέρω οδικά τμήματα προς αποφυγή ταλαιπωρίας τους και δημιουργίας πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων."

Νωρίτερα η ΕΛΑΣ είχε ανακοίνωσει το ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί λόγω της κακοκαιρίας "Μπάρμπαρα":

Για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, από την 14:10΄ ώρα σήμερα 05.02.2023 δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, ως ακολούθως

Από τη 121,250 χ/θ έως 261,280 χ/θ ,στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα και

από τη 56,728 χ/θ έως 121,250 χ/θ ,στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων/μέσων :

από Χαλκίδα προς Π.Α.Θ.Ε. και ειδικότερα από τη 2η χ.θ. της περιφερειακής οδού από Χαλκίδα προς ε.ο. Σχηματαρίου-Χαλκίδας/ αυτοκινητόδρομο Α-11 (Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας)

από Δ.Ε. Αυλίδος προς Π.Α.Θ.Ε., μέσω της ε.ο. Σχηματαρίου-Χαλκίδας/ αυτοκινητόδρομος Α-11

από Χαλκίδα προς Π.Α.Θ.Ε. και ειδικότερα από την 1η χ.θ. της Π.Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών (διασταύρωση Δροσιάς )

από Δ.Ε. Αυλίδος προς Π.Α.Θ.Ε., μέσω της Π.Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών

στη Νέα Εθνική Οδός Σχηματαρίου Χαλκίδας από 0,000χ/θ έως 11,000χ/θ.