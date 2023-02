Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Χιόνια, πτώση της θερμοκρασίας και βοριάδες τη Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού αναμένονται τα φαινόμενα τη Δευτέρα. Περαιτέρω μείωση της θερμοκρασίας αύριο.

Τη Δευτέρα αναμένονται χιονοπτώσεις έως και σε πεδινά τμήματα στη Θράκη, στο Βόρειο Αιγαίο, στις Σποράδες, στη Νοτιοανατολική Μαγνησία, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στις Κυκλάδες. Πιθανότητα για πρόσκαιρες και τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε πεδινά τμήματα υπάρχει επίσης σε τμήματα της Ανατολικής Πελοποννήσου.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται στο Νότιο Αιγαίο και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης. Ισχυρός παγετός θα σημειωθεί στα βόρεια, όπου σε αρκετές περιοχές θα σημειωθεί ολικός παγετός.

Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση θα κυμανθεί, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Μακεδονία από -15 έως 0 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από -14 έως 5, στην Ήπειρο από -14 έως 7 βαθμούς, στη Θεσσαλία από -15 έως 3, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -12 έως 7, στα Επτάνησα από -1 έως 6 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από -4 έως 3, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα και στην Κρήτη από -2 έως 8 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις αρχικά με εντάσεις έως 8-9 Μποφόρ και σταδιακή εξασθένηση στα 7-8 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αρχικά χιονοπτώσεις έως και σε πεδινά τμήματα. Τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν, αλλά θα διατηρηθούν πιο τοπικά και παροδικά κυρίως στα βόρεια του νομού. Στα υπόλοιπα τμήματα του νομού υπάρχει πιθανότητα για παροδικές χιονοπτώσεις κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4-5 Μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 2-3 βαθμούς, αλλά στα βόρεια, δυτικά και ανατολικά θα είναι τοπικά έως 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 3-4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -3 έως 4 βαθμούς.