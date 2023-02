Πολιτική

Εκλογές στην Κύπρο: Χριστοδουλίδη δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα

Πρωτιά Χριστοδουλίδη δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου στην Κύπρο.

Στις 18:00 το απόγευμα έκλεισαν οι κάλπες στην Κύπρο και το εξωτερικό για την ανάδειξη του νέου ΠτΔ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με καταμετρημένο το 50.2% των ψήφων στην Κύπρο για την ανάδειξη νέου ΠτΔ, οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι λαμβάνουν:

Ν. Χριστοδουλίδης: 32%

Α. Μαυρογιάννης: 29%

Α. Νεοφύτου: 26.3%

Ποσοστό 67,6%, ήτοι 379.554 ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες μέχρι τις 17:00 το απόγευμα, κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου ΠτΔ στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών Κώστα Κωνσταντίνου, το αντίστοιχο ποσοστό των Προεδρικών εκλογών του 2018 ήταν 66.2% , γεγονός που συνεπάγεται αύξηση συμμετοχής της τάξεως του 1.4%.

