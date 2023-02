Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: κλειστή προσωρινά η Αττική Οδός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιο σημείο απαγορεύεται η διέλευση των οχημάτων λόγω της κακοκαιρίας "Μπάρμπαρα".

Συνεχίζονται τα μεγάλα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα», με την Αττική Οδό να διακόπτει την κυκλοφορία σε τμήματά της.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Τροχαία, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας, υπάρχει στη Λ. Σχιστού, από το ύψος της Οδού Γρηγορίου Λαμπράκη έως τη συμβολή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα άνοιξε η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας στο κομμάτι που είχε κλείσει. Υπενθυμίζεται πως η Αθηνών – Λαμίας είχει κλείσει από τη Λαμία προς την Αθήνα και από τη γέφυρα Καλυφτάκη μέχρι τα Οινόφυτα και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 23:00 σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας.