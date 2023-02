Πολιτική

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου μοίρασε γεύματα σε άστεγους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοντά στους άστεγους του Πειραιά βρέθηκε και πάλι, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μοιράζοντάς τους γεύματα και συζητώντας μαζί τους.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αποδεικνύοντας την έμπρακτη στήριξή της προς τους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας, μετέβη απόψε στο Λιμάνι του Πειραιά και μοίρασε γεύματα στους άστεγους.

Πρόκειται για την τρίτη φορά που η Πρόεδρος επισκέπτεται το λιμάνι του Πειραιά για να σταθεί στο πλευρό των αστέγων σε εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μαζί της, εκτός από τους «Γιατρούς του Κόσμου», ήταν και δύο πρώην άστεγοι, οι οποίοι έχουν πλέον ενταχθεί σε προγράμματα, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης.

Ένας από τους άστεγους θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας είπε απευθυνόμενος στον Γενικό Γραμματέα κ. Σταμάτη «Σε ευχαριστώ Γιώργο, που μου σύστησες έναν 'Ανθρωπο», ενώ συγκινητική ήταν και η ανταπόκριση όλων των αστέγων απέναντι στην Πρόεδρο, που κράτησε την υπόσχεση της και βρέθηκε και πάλι κοντά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με πέρυσι οι άστεγοι έχουν εμφανώς μειωθεί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αρκετοί έχουν πλέον μετακινηθεί σε δομές, εντασσόμενοι στα αντίστοιχα προγράμματα, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες των αρμοδίων φορέων για να πείσουν και τους υπόλοιπους.

Οι μερίδες φαγητού ετοιμάστηκαν από τον σεφ της Προεδρίας της Δημοκρατίας Βασίλη Μπέκα, ο οποίος για πολλοστή φορά συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις της Προεδρίας.

Στη συνέχεια, η κυρία Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε τη Δομή Κοινωνικής Ένταξης του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και συζήτησε με τους φιλοξενούμενους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης.

Αρκετοί από αυτούς θυμούνταν την Πρόεδρο από τα εγκαίνια της δομής και έσπευσαν να της μιλήσουν παραλαμβάνοντας το φαγητό που τους σέρβιρε τονίζοντας ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους τους η παρουσία της.

Η κυρία Σακελλαροπουλου σέρβιρε περισσότερα από 95 άτομα στο υπνωτήριο και τους ευχήθηκε καλή δύναμη στις κρύες αυτές ημέρες που διανύουμε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” – ΓΓΠΠ: Νέα επιδείνωση του καιρού και σύσταση στους εργαζόμενους

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης: “Λευκή” ισοπαλία στο Αγρίνιο

Νεκρό βρέφος 5,5 μηνών - Δωρεά οργάνων από τους γονείς του