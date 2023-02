Αθλητικά

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης: “Λευκή” ισοπαλία στο Αγρίνιο

Χωρίς τέρματα ολοκλήρωθηκε ο αγώνας του Παναιτωλικού με τον Αστέρα Τρίπολης, για την 21η αγωνιστική.

Ισόπαλο δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα σε Παναιτωλικό και Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο, σε αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Έμεινε για τρίτο ματς αήττητη η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, για δεύτερο αυτή του Άκη Μάντζιου, αλλά η εξάδα δεν πλησιάζει για κανέναν από τους δύο συλλόγους.

Μοιρασμένο το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά, με την πρώτη καλή στιγμή να καταγράφεται στο 12’, όταν η κεφαλιά του Ζοάο Πέδρο πέρασε δίπλα από την εστία του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο 26χρονος Πορτογάλος φορ προσπάθησε να απειλήσει και στο 23’, όμως η προβολή του Πέπε Καστάνιο ήταν καίρια.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μέρους, για να ανέβει ο ρυθμός. Ωραίος συνδυασμός των Χερόνιμο Μπαράλες και Χουλιάν Μπαρτόλο, ο Ρέτζις Κρέσπι έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο Βαγγέλης Κοντογιάννης, στο ντεμπούτο του με τους Αρκάδες, μπλόκαρε. Λίγο πριν το σφύριγμα του Βασίλη Φωτιά που θα έστελνε τις ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, ο Ζοάο Πέδρο έκανε το γύρισμα, ο Λεβάν Σενγκέλια δοκίμασε το σουτ στην κίνηση από τη μικρή περιοχή, αλλά ο Νταβίντ Καρμόνα του έβαλε «στοπ».

Στο 55’ ο Καστάνιο θα μπορούσε να σκοράρει, ωστόσο μέσα από τη μικρή περιοχή, με γυριστό, δεν μπόρεσε να βρει εστία, στην καλύτερη φάση των Αρκάδων. Που απείλησαν εκ νέου στο 72’, με τον Κοντογιάννη να επεμβαίνει σωστά στην προσπάθεια του Κρέσπι, έπειτα από το γύρισμα του Φεντερίκο Άλβαρες. Σπουδαιότερη ευκαιρία, όμως, αυτή που έχασαν τα «καναρίνια» στο 74’, με τον Ζοάο Πέδρο να εκμεταλλεύεται λάθος της άμυνας, αλλά αφύλακτος μέσα από την περιοχή σούταρε ψηλά άουτ.

Κι αφού ο Αντριάν Ριέρα σούταρε εκτός εστίας στο 88ο λεπτό, έπειτα από λάθος του Αγγελου Τσιγγάρα, η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε δίχως τέρματα. Ένα αποτέλεσμα (0-0) που αφήνει και τις δυο ομάδες μακριά από την πρώτη εξάδα και το στόχο της συμμετοχής στα Play Off.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Κολοβός, Μάρτενσον, Σενγκέλια – Ατιένθα, Καστάνιο.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κοντογιάννης, Λιάβας, Λάρσον, Μαλής (46’ Μάρτενσον), Χουχούμης, Μλάντεν, Ντουάρτε (78’ Τσιγγάρας), Κολοβός (79’ Μπουζούκης), Μόρσεϊ (71’ Ξενιτίδης), Σενγκέλια, Ζοάο Πέδρο (79’ Καρέλης).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Άκης Μάντζιος): Παπαδόπουλος, Ατιένθα, Καστάνιο, Καρμόνα, Αλβαρες, Αλάγκμπε, Σαντεφέ (90’+3’ Τασουλής), Μπαρτόλο (46’ Ριέρα), Σίτο (88’ Τιλίκα), Κρέσπι, Μπαράλες (90’+3’ Μπενίτο).

*Αναγκαστικές αλλαγές στο ξεκίνημα του β’ μέρους, με τον Αλέξανδρο Μαλή να αποχωρεί λόγω ενοχλήσεων και τον Μπαρτόλο επειδή ένιωσε σφίξιμο.

*Με κόκκινη κάρτα αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις ο βοηθός του Γιάννη Αναστασίου, Ιντρίσα Σονκό.

