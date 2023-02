Κόσμος

Ερντογάν: οι δυτικές χώρες “θα πληρώσουν” για το κλείσιμο των προξενείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρά κατά της Δύσης για το κλείσιμο των προξενείων στην Τουρκία, εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε σήμερα ότι οι δυτικές διπλωματικές αποστολές «θα πληρώσουν» για τις προειδοποιήσεις που εξέδωσαν και για το προσωρινό κλείσιμο των προξενείων τους στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα, την ώρα που η τουρκική αστυνομία, αφού συνέλαβε 15 ύποπτους τζιχαντιστές, διαβεβαίωνε πως δεν υπάρχει κάποια σοβαρή απειλή για τους αλλοδαπούς στη χώρα.

Η Άγκυρα κάλεσε τους πρεσβευτές εννέα χωρών την περασμένη Πέμπτη για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για το προσωρινό κλείσιμο των προξενείων. Τούρκοι αξιωματούχοι είπαν την επόμενη ημέρα ότι αυτές οι δυτικές χώρες, μεταξύ των οποίων ήταν οι ΗΠΑ και η Γερμανά, δεν μοιράστηκαν τις πληροφορίες που είχαν για να στηρίξουν τους ισχυρισμούς τους περί απειλής για την ασφάλειά τους.

«Τις προάλλες, το υπουργείο Εξωτερικών τους κάλεσε όλους αυτούς και τους έδωσε το απαραίτητο τελεσίγραφο, τους είπε ‘Θα το πληρώσετε ακριβά αν συνεχίσετε έτσι’» είπε ο Ερντογάν σε μια συνάντηση με νέους που είχε βιντεοσκοπηθεί και προβλήθηκε σήμερα.

Εκτός από το κλείσιμο των προξενείων, πολλές δυτικές χώρες προειδοποίησαν τους πολίτες τους για τον κίνδυνο επιθέσεων σε διπλωματικές αποστολές και μη μουσουλμανικούς χώρους λατρείας στην Τουρκία, με αφορμή μια σειρά κινητοποιήσεων στην Ευρώπη κατά τις οποίες ακροδεξιοί διαδηλωτές έκαψαν το Κοράνι, το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων.

Η Τουρκία ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα έπειτα από μια τέτοια διαδήλωση στη Στοκχόλμη.

Ο Ερντογάν είπε ότι οι δυτικές χώρες προσπαθούν «να κερδίσουν χρόνο» και ότι «οι αναγκαίες αποφάσεις» θα ληφθούν στην αυριανή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” – ΓΓΠΠ: Νέα επιδείνωση του καιρού και σύσταση στους εργαζόμενους

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου

Νεκρό βρέφος 5,5 μηνών - Δωρεά οργάνων από τους γονείς του