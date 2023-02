Πολιτική

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Κλειστή η Βουλή λόγω χιονιά

Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Βουλή λόγω της επέλασης της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα». Τι θα γίνει την Τρίτη.

Λόγω της επέλασης της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα» αναβάλλονται οι εργασίες της Βουλής η οποία θα παραμείνει κλειστή.

Σε νεα σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας αποφασίστηκε να αναβληθούν για αύριο οι προγραμματισμένες για σήμερα νομοθετικές εργασίες.

Να σημειωθεί ότι το κοινοβουλευτικό πρόγραμμα της Δευτέρας περιελάμβανε την συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις».

Επίσης, στις 12 το μεσημέρι ηταν προγραμματισμένη η συζήτηση στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης στο οποίο έχει κατατεθεί η κυβερνητική τροπολογία για τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη από τις εθνικές εκλογές.

