Άλκης Καμπανός: Καταθέτουν οι φίλοι του που ήταν μαζί το μοιραίο βράδυ

Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των 12 για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Λίγες μέρες μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και κατόπιν ανάπαυλας μίας εβδομάδας, συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η δίκη των 12 κατηγορουμένων για τη φονική επίθεση σε βάρος του 19χρονου φοιτητή, στην περιοχή της Χαριλάου.

Κατά τη σημερινή 5η συνεδρίαση του δικαστηρίου αναμένεται να καταθέσουν ως μάρτυρες φίλοι του Άλκη που ήταν παρόντες στην «τυφλή» οπαδική επίθεση της 1η Φεβρουαρίου 2022. Μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί τέσσερις από τους συνολικά 26 μάρτυρες τού κατηγορητηρίου και μεταξύ αυτών που κατέθεσαν είναι οι γονείς και η αδελφή του 19χρονου, όπως επίσης ο κολλητός φίλος του, αυτόπτης μάρτυρας και θύμα του αιματηρού επεισοδίου και ο ίδιος.

Ο τελευταίος, κατά την πολύωρη εξέτασή του, με την οποία ολοκληρώθηκε η προηγούμενη συνεδρίαση, αναφερόμενος στους δράστες είπε ότι «ήταν ψυχροί σαν δολοφόνοι». «Ήρθαν να σκοτώσουν, να κάνουν αθόρυβα αυτό που έκαναν και να φύγουν […] Ήρθαν με δρεπάνια, ξύλα, και μαχαίρια […] Κοκάλωσα όταν είδα το δρεπάνι […] Σταμάτησαν μόνο όταν ήρθαν κάποια άτομα προς τα πάνω, αλλιώς θα ήμουν κι εγώ νεκρός», ανέφερε -μεταξύ άλλων- ο μάρτυρας.

