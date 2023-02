Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετασεισμός 7,5 Ρίχτερ σε Τουρκία - Συρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σείστηκε η γη από την δυτική Τουρκία μέχρι την Δαμασκό από το νέο ισχυρό χτύπημα του "Εγκέλαδου'.

Σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών έπληξε το κεντρικό τμήμα της Τουρκίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σειισμός έπληξε και την συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης και αναμεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,7 βαθμών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Ο σεισμός σημειώθηκε 67 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της πόλης Καχραμανμαράς και είχε εστιακό βάθος 2 χιλιομέτρων, πρόσθεσε το EMSC.

Από την πλευρά της η τουρκική AFAD ανακοίνωσε ότι ο μετασεισμός ήταν μεγέθους 7,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Θεωρείται πως είναι μετασεισμός των 7.8 Ρίχτερ που ευθύννται για εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και τεράστιες καταστροφές σε Τουρκία και Συρία.

Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, δεν έχουν υποστεί ζημιές ο αγωγός Κιρκούκ-Τσεϊχάν που μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράκ στην Τουρκία ή ο αγωγός Μπακού-Τμπιλίσι-Τσεϊχάν και οι ροές πετρελαίου συνεχίζονται και στους δύο μετά τον μεγάλο σεισμό που έπληξε την Τουρκία, δήλωσε σήμερα στο Reuters αξιωματούχος στον τομέα της ενέργειας.

Ωστόσο η λειτουργία του τερματικού σταθμού πετρελαίου στο Τσεϊχάν, στη νότια Τουρκία, ανεστάλη, ανέφερε το ναυτιλιακό πρακτορείο Tribeca, που πρόσθεσε ότι διεξάγεται έκτακτη σύσκεψη για το θέμα. Ο τερματικός αυτός σταθμός της ανατολικής Μεσογείου απέχει περίπου 155 χλμ. από την περιοχή που ήταν το επίκεντρο του σεισμού.

Νωρίτερα η εταιρία διαχείρισης του αγωγού BOTAS ανέφερε πως η ροή αερίου σταμάτησε στις επαρχίες Χατάι, Καχρανμαρμαράς και Γκαζιάντεπ και σε ορισμένεους άλλους τομείς ως αποτέλεσμα βλάβης που προκλήθηκε σε γραμμή μεταφοράς αερίου.

Εξάλλου, η αρχή λιμένων της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι το λιμάνι Ισκέντερουν, που βρίσκεται στη νότια επαρχία Χατάι, υπέστη ζημιές από τον σεισμό. Μετά την επιθεώρηση των ζημιών, η αρχή ανέφερε στο Twitter πως εκτός από το Ισκέντερουν, τα υπόλοιπα λιμάνια λειτουργούν κανονικά.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο υπό κατασκευή τουρκικός πυρηνικός σταθμός στο Ακούγιου δεν υπέστη ζημιές από τον σεισμό, δήλωσε αξιωματούχος της ρωσικής εταιρίας που κατασκευάζει τον σταθμό.

"Σεισμικές δονήσεις μεγέθους περίπου 3 βαθμών έγιναν αισθητές εδώ... όμως οι ειδικοί μας δεν έχουν αναφέρει οποιεσδήποτε ζημιές σε κατασκευαστικές δομές, γερανούς και εξοπλισμό", δήλωσε η Αναστάζια Ζοτέεβα από την κρατική εταιρία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, Rosatom.

"Παρ΄ όλα αυτά, διενεργούμε εκτεταμένους διαγνωστικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσουμε πως οι εργασίες κατασκευής και εγκατάστασης μπορούν να συνεχιστούν με ασφάλεια", δήλωσε η αξιωματούχος σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.





Ειδήσεις σήμερα:

Κατέρρευσε στον χορό – Θρήνος στο γλέντι

Τηλεκπαίδευση - Φίλης προς μαθητές: Χαρείτε τον χιονιά, κλείστε τις οθόνες!

Γαλλία: Νεκρά 7 αδέλφια και η μητέρα τους από φωτιά