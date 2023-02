Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία: Η Ελλάδα στέλνει πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, διασωστες και Λέκκα

Ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα στέλνει η Ελλάδα στη γείτονα.

Ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα, αναχωρεί τις αμέσως επόμενες ώρες ως αποστολή βοήθειας προς την Τουρκία, που έχει πληγεί από ισχυρότατο σεισμό.

Με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Τουρκίας για αποστολή βοήθειας για αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών του ισχυρού σεισμού 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου στη Νοτιοανατολική Τουρκία και Συρία.

Την ομάδα θα συνοδεύσει ένας αξιωματικός-μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει, 5 γιατροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ καθώς και ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Η αποστολή θα αναχωρήσει με C-130 από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

