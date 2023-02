Πολιτική

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Οικονόμου: ο σχεδιασμός αποδείχθηκε επαρκής και η προετοιμασία απέδωσε

Συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε στην Τουρκία για τον φονικό σεισμό ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους δύο λαούς από τον καταστροφικό σεισμό των 7,9 Ρίχτερ την Τουρκία και τη Συρία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επεσήμανε ότι τη θλίψη και τη συμπαράστασή του εξέφρασε με δημόσια τοποθέτησή του και ο πρωθυπουργός.

«Η ελληνική κυβέρνηση είναι ήδη απόλυτα έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες και των δύο λαών αποστέλλοντας άμεσα βοήθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της καταστροφής». Εξήγησε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία μέσα από επιχειρησιακά και διπλωματικά κανάλια. «Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα βοηθήσει ουσιαστικά. Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε ίσως και εντός της ημέρας να αναχωρήσει από την Αθήνα C130 με μονάδα της ΕΜΑΚ με προσωπικό του ΕΚΑΒ με ανθρωπιστικό και υγειονομικό υλικό. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο επικεφαλής της Αντισεισμικής Προστασίας ο κ. Λέκκας, προκειμένου εκεί στο πεδίο να συνδράμουμε στις προσπάθειες για τη διαχείριση των συνεπειών αυτής της καταστροφής».

Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου πέρασε στην εξέλιξη της κακοκαιρίας "Μπάρμπαρα" που πλήττει τη χώρα μας. Επεσήμανε ότι ο σχεδιασμός αποδείχθηκε επαρκής και η προετοιμασία απέδωσε ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πολλές δυσχέρειες, γεγονός στο οποίο συνέβαλε και η συνεργασία των πολιτών με τις αρχές σε κάθε επίπεδο. Αναφέρθηκε στις συνεχείς συσκέψεις της Πολιτικής Προστασίας ήδη από την περασμένη εβδομάδα και το συντονισμό και είπε πως άμεση ήταν και η αντιμετώπιση και αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας όπου αυτές παρατηρήθηκαν.

«Η κυβέρνηση αξιοποιεί την προγενέστερη εμπειρία, διδάσκεται από προηγούμενες αδυναμίες, από λάθη, από αδράνειες, ώστε να βελτιώνεται ο κρατικός μηχανισμός και να τον καθιστά ικανό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών σε αυτού του είδους τα φαινόμενα», τόνισε. «Επενδύουμε στην πρόληψη και με την ανάλυση των δεδομένων με την εισαγωγή τεχνογνωσίας, με αρτιότερη προετοιμασία και με επαγγελματική διαχείριση προχωράμε βήμα-βήμα προς τους στόχους μας όσον αφορά τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και πρωτίστως την ασφάλεια των ανθρώπων και των υποδομών».

Στο σημείο αυτό τόνισε ότι με αφορμή την κακοκαιρία έχει σημασία να μην παραγνωρίζουμε τη ιδιαίτερα μεγάλη αξία της τηλεκπαίδευσης και της τηλεργασίας που μπορούν να δίνουν λύσεις και διεξόδους σε συνθήκες αντίξοες. Τέθηκαν σε λειτουργία 33.120 ηλεκτρονικές τάξεις είπε και τόνισε ότι αυτά ήταν αδιανόητα το 2019, αναλύοντας εργαλεία μέσω των οποίων κατέστη δυνατή αυτή η αλλαγή όπως τα voucher που αξιοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς αλλά και νέους και νέες από 4-24 ετών για την αγορά ψηφιακού εξοπλισμού έτσι ώστε να υπάρχει προσβασιμότητα σε αυτού του είδους την εκπαίδευση.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διάταξη με στόχο τη μη ανακήρυξη εγκληματικών οργανώσεων ως κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές επισημαίνοντας πως κατατέθηκε στη Βουλή και θα συζητηθεί την Τετάρτη στην Ολομέλεια η σχετική τροπολογία.

Ξεκαθάρισε ότι η νέα ρύθμιση δεν έρχεται ούτε ξαφνικά ούτε σε νομικό κενό αλλά είναι το επιστέγασμα μιας συνολικής προσπάθειας της ελληνικής Πολιτείας προς την κατεύθυνση αυτή και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες προηγούμενες κινήσεις στην ίδια γραμμή.

Υπογράμμισε ότι ουσιαστικά σήμερα η κυβέρνηση έρχεται να κλείσει ένα παράθυρο, προηγούμενης διάταξης, που δεν είναι άλλο, από το να ενδύεται μία κατ' ουσίαν εγκληματική οργάνωση μανδύα κομματικού σχηματισμού. Αφορά μάλιστα ακόμη και τις περιπτώσεις εκείνες που η ηγεσία του κόμματος είναι εικονική, δηλαδή έχουν τοποθετηθεί «αχυράνθρωποι», αλλά την πραγματική ηγεσία ασκούν άλλα πρόσωπα τα οποία βαρύνονται με σημαντική ποινική καταδίκη. Η διάταξη «ακουμπά» και τον πραγματικό ηγέτη του μορφώματος αυτού και όχι μόνο τον «αχυράνθρωπο».

Στόχος όπως είπε είναι να θέσει τις προϋποθέσεις ώστε εγκληματικές οργανώσεις να μην ανακηρύσσονται από τον 'Αρειο Πάγο ως κόμματα και να μη συμμετέχουν στις εκλογές με τον μανδύα ενός κόμματος.

Εξήγησε τη λογική στην οποία υπακούει η εκπόνηση της διάταξης αυτής για την οποία όπως είπε η κυβέρνηση ενημέρωσε τα κόμματα ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο με στόχο την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. «Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους μας. Είναι μία στιγμή κατά την οποία το σύνολο του πολιτικού συστήματος, όλα τα πολιτικά κόμματα οφείλουν συντεταγμένα να σταθούν απέναντι σε εκείνους που επιβουλεύονται τη Δημοκρατία κι εδώ δεν χωρούν ούτε υποσημειώσεις, ούτε αστερίσκοι, ούτε εξαιρέσεις, ούτε προσχηματικές διαφωνίες», υπογράμμισε. «Η Δημοκρατία χρειάζεται θεσμική οχύρωση για να παραμείνει ακμαία και ισχυρή απέναντι σε κάθε επίβουλο».

Είπε ακολούθως δύο λόγια για την υπόθεση της κ. Σαββαΐδου επισημαίνοντας ότι είναι υποχρεωμένος ηθικά και πολιτικά να σχολιάσει την καταδίκη της Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την υπόθεση της πρώην γγ δημοσίων εσόδων της κ. Σαββαΐδου, η οποία υπηρέτησε στο διάστημα από 24 Ιουνίου του 2014 έως τις 22 Οκτωβρίου του 2015, όταν απομακρύνθηκε με απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας και κυρίως τη μη ύπαρξης αποτελεσματικού ένδικου μέσου.

Αναφέρθηκε σε δηλώσεις της κ. Γεροβασίλη ως κυβερνητικής εκπροσώπου τότε, για τις οποίες το Δικαστήριο έκρινε ότι παραβίασαν το τεκμήριο της αθωότητας της κ. Σαββαΐδου. Κατηγόρησε μάλιστα τον ΣΥΡΙΖΑ ότι προτάσσει την πολιτική αποτίμηση από τη δικαστική διερεύνηση.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ανέφερε:

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους δύο λαούς από τον καταστροφικό σεισμό των 7.9R στην Τουρκία και τη Συρία. Όπως γνωρίζετε την θλίψη και την συμπαράσταση του εξέφρασε με δημόσια τοποθέτηση του και ο πρωθυπουργός. Η Ελληνική Κυβέρνηση είναι ήδη απόλυτα έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες και των δύο λαών και κρατών, αποστέλλοντας άμεσα βοήθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της καταστροφής. Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία μέσα από επιχειρησιακά και διπλωματικά κανάλια. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα βοηθήσει, ουσιαστικά, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε ίσως και εντός της ημέρας να αναχωρήσει από την Αθήνα C-130 με μονάδα της ΕΜΑΚ, με προσωπικό του ΕΚΑΒ, με ανθρωπιστικό και υγειονομικό υλικό. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο επικεφαλής της Αντισεισμικής Προστασίας, κ. Λέκκας, προκειμένου εκεί, στο πεδίο, να συνδράμουμε στις προσπάθειες για τη διαχείριση των συνεπειών αυτής της καταστροφής.

Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας αποδείχθηκε επαρκής και η προετοιμασία απέδωσε

Η κακοκαιρία εξελίσσεται για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, προκαλώντας περιορισμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές. Ο σχεδιασμός που είχαμε αποδείχθηκε επαρκής και η προετοιμασία απέδωσε, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πολλές δυσχέρειες, γεγονός στο οποίο συνέβαλε και η συνεργασία των πολιτών με τις Αρχές σε κάθε επίπεδο. Συγκεκριμένα, από τα μέσα της προηγούμενης κιόλας εβδομάδας υπήρξαν συνεχείς συσκέψεις υπό τον συντονισμό της Πολιτικής Προστασίας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπουργείων και φορέων. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του φαινομένου υπήρξε οργανωμένη διακοπή κυκλοφορίας και στη συνέχεια δίνονταν ξανά στη διάθεση των οδηγών τα κομμάτια αυτά, υπήρχε διαρκής διαφύλαξη της πρόσβασης στις κρίσιμες υποδομές, προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας -1.500 άνδρες και 250 οχήματα είχαν παραταχθεί- ενώ άμεση και γρήγορη ήταν και η αντιμετώπιση και η αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου αυτές παρατηρήθηκαν.

Όπως έχω πει πολλές φορές από αυτό εδώ το βήμα, η κυβέρνηση αξιοποιεί την προγενέστερη εμπειρία, διδάσκεται από προηγούμενες αδυναμίες, από λάθη, από αδράνειες, ώστε να βελτιώνεται ο κρατικός μηχανισμός και να τον καθιστά ικανό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών σε αυτού τα είδους τα φαινόμενα. Επενδύουμε στην πρόληψη -είναι σημαντική η πρόληψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών των φαινομένων αυτών- και με την ανάλυση των δεδομένων, με την εισαγωγή τεχνογνωσίας, με αρτιότερη προετοιμασία και με επαγγελματική διαχείριση προχωράμε βήμα-βήμα προς τους στόχους μας όσον αφορά στη διαχείριση φυσικών φαινομένων και πρωτίστως την ασφάλεια ανθρώπων και υποδομών.

Με αφορμή την κακοκαιρία έχει μια αξία να μην παραγνωρίζουμε την ιδιαίτερα μεγάλη σημασία της τηλεκπαίδευσης και της τηλεργασίας, που μπορούν ανά πάσα στιγμή να δίνουν λύσεις και διεξόδους σε συνθήκες αντίξοες, όπως αυτές των δύσκολων καιρικών φαινομένων. Να αναφέρω ότι στις περιοχές που τα σχολεία παρέμειναν κλειστά σήμερα στις 10.00 π.μ. τέθηκαν σε λειτουργία συνολικά 33.120 ηλεκτρονικές τάξεις.

Όλα αυτά ήταν αδιανόητα το 2019. Σήμερα ο μηχανισμός είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να αξιοποιήσει τα ψηφιακά εργαλεία, που αποτελούν κεκτημένο της εκπαιδευτικής κοινότητας, της ελληνικής διοίκησης, από την περίοδο κιόλας της πανδημίας. Για να γίνει αυτό -αξίζει τον κόπο να το θυμόμαστε- ανάμεσα σε άλλα αξιοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα πάνω από 664.000 vouchers συνολικής αξίας άνω των 132 εκ. ευρώ για όλους τους εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως εισοδήματος, οριζόντια, αλλά και για παιδιά και νέους 4-24 ετών για την αγορά ψηφιακού εξοπλισμού, έτσι ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα προκειμένου να έχουν προσβασιμότητα σε αυτού του είδους την εκπαίδευση.

«Τώρα είναι ώρα ευθύνης για όλους μας»

Κατατέθηκε στην Βουλή και θα συζητηθεί την Τετάρτη στην συζήτηση της Ολομέλειας η τροπολογία που στόχο έχει να μην ανακηρύσσονται από τον 'Αρειο Πάγο, ως κόμματα που μετέχουν στις εκλογές, εγκληματικές οργανώσεις.

Η νέα ρύθμιση δεν έρχεται ούτε ξαφνικά, ούτε σε νομικό κενό. Η ρύθμιση αυτή είναι το επιστέγασμα μιας συνολικής προσπάθειας της ελληνικής πολιτείας προς την κατεύθυνση αυτή.

Ήδη, από το 2013 υπήρξαν διατάξεις για μη χρηματοδότηση κομμάτων που είχαν χαρακτηριστεί ως εγκληματικές οργανώσεις.

Το 2021 ψηφίστηκε διάταξη, σύμφωνα με την οποία δεν είναι δυνατόν εκείνοι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης, να είναι ταυτόχρονα και ηγέτες σε «πολιτικά κόμματα». Η διάταξη εκείνη (άρθρο 92 του ν. 4804/2021), που ψηφίστηκε με πρωτοβουλία της κυβέρνησης και ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή, προέβλεπε ότι δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών δεν έχουν τα πολιτικά κόμματα των οποίων ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής και ο νόμιμος εκπρόσωπος τους έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη για ορισμένα αδικήματα σε βάρος της πολιτείας.

Η κυβέρνηση έρχεται σήμερα να κλείσει ένα «παράθυρο» εκείνης της διάταξης, που δεν είναι άλλο, από το να ενδύεται μία κατ' ουσίαν εγκληματική οργάνωση το μανδύα κομματικού σχηματισμού. Αφορά μάλιστα και τις περιπτώσεις εκείνες που η ηγεσία του κόμματος είναι εικονική, δηλαδή έχουν τοποθετηθεί «αχυράνθρωποι», ως δήθεν αντικαταστάτες, αλλά στην πραγματική ηγεσία βρίσκονται και την ασκούν εκείνα τα πρόσωπα, τα οποία βαρύνονται με σημαντική ποινική καταδίκη. «Ακουμπά» δηλαδή και τον πραγματικό ηγέτη της οργάνωσης αυτής, του μορφώματος αυτού και τον «αχυράνθρωπο».

Στόχος της νέας διάταξης είναι να θέσει τις προϋποθέσεις, ώστε εγκληματικές οργανώσεις να μην ανακηρύσσονται από τον ''Αρειο Πάγο ως κόμματα και να μην συμμετέχουν στις εκλογές με το μανδύα ενός πολιτικού κόμματος. Η διάταξη σε καμιά περίπτωση δεν εισέρχεται σε κυνήγι αναζήτησης και κρίσης της ιδεολογίας των κομμάτων. Κάτι τέτοιο, άλλωστε, θα έβαζε τον 'Αρειο Πάγο στη θέση να διακριβώσει εάν ένα κόμμα έχει ναζιστικά ή ρατσιστικά χαρακτηριστικά ή αν τα μέλη του μετέχουν σε δράσεις που εμφορούνται από ναζιστικά ή ρατσιστικά κίνητρα. Αυτό όμως θα ήταν εξαιρετικά ευάλωτο, εξαιρετικά ανοιχτό σε ερμηνείες, θα δημιουργούσε συνθήκες που δύσκολα θα μπορούσαν να ελεγχθούν και θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου στην ελληνική Δικαιοσύνη και στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι η κυβέρνησή μας ενημέρωσε τα πολιτικά κόμματα για τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση από τον περασμένο κιόλας Νοέμβριο, με στόχο την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, σε μια ρύθμιση εναντίον εκείνων που επιβουλεύονται τη Δημοκρατία, που προσπαθούν να την παραπλανήσουν, αξιοποιώντας την ανοχή που η ίδια η Δημοκρατία οφείλει να επιδεικνύει. Τώρα είναι ώρα ευθύνης για όλους μας, είναι μία στιγμή κατά την οποία το σύνολο του πολιτικού συστήματος, όλα τα πολιτικά κόμματα, οφείλουν συντεταγμένα να σταθούν απέναντι σε εκείνους που επιβουλεύονται τη Δημοκρατία. Και εδώ δεν χωρούν ούτε υποσημειώσεις, ούτε αστερίσκοι, ούτε εξαιρέσεις, ούτε προσχηματικές διαφωνίες. Η Δημοκρατία χρειάζεται θεσμική οχύρωση για να παραμείνει ακμαία και ισχυρή απέναντι σε κάθε επίβουλο.

Υπόθεση Σαββαΐδου - Τακτική του ΣΥΡΙΖΑ να προτάσσει την πολιτική αποτίμηση από τη δικαστική διερεύνηση

Είμαι υποχρεωμένος, ηθικά και πολιτικά, να σχολιάσω την καταδίκη της Ελλάδας, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για την υπόθεση της πρώην Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, κ. Σαββαΐδου, η οποία υπηρέτησε στο διάστημα από 24 Ιουνίου 2014 έως 22 Οκτωβρίου 2015. Τότε απομακρύνθηκε από τη θέση της μετά από απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διαπίστωσε παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας και κυρίως της μη ύπαρξης αποτελεσματικού ενδίκου μέσου και επιδίκασε 6.000 ευρώ για ηθική βλάβη συν τα υπόλοιπα έξοδα στην κυρία Σαββαΐδου.

Η καταδίκη της Ελλάδας προήλθε από δηλώσεις της τότε κυβερνητικής εκπροσώπου κ. Γεροβασίλη, η οποία στις 22.10.2015 ανακοίνωσε την απόλυση της κ. Σαββαΐδου.

Η κ. Γεροβασίλη είχε τότε δηλώσει: «Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, σε τέτοιες δύσκολες εποχές για την κοινωνία, σε τέτοιες δύσκολες εποχές για το λαό, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό για τους δημόσιους λειτουργούς να λειτουργούν ενάντια στο δημόσιο συμφέρον και να ευνοούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις που ευνοήθηκαν και από παλιότερες κυβερνήσεις και αποτέλεσαν τον πυρήνα διαπλοκής. Υπάρχουν νόμοι και κανόνες στη χώρα και θα τηρηθούν». Αυτά είχε πει τότε, η κ. Γεροβασίλη ως κυβερνητική εκπρόσωπος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσει την καρατόμηση της κ. Σαββαΐδου.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι οι δηλώσεις αυτές παραβίασαν το τεκμήριο της αθωότητας της κ. Σαββαΐδου, πόσο μάλλον όταν έγιναν από την τότε κυβερνητική εκπρόσωπο, η οποία όφειλε, εκ της θέσης της, να σεβαστεί το τεκμήριο της αθωότητας. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τότε, χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη, δημιούργησε στην κοινή γνώμη την εντύπωση ότι η κ. Σαββαΐδου ενεπλάκη σε πράξεις αντίθετες προς το δημόσιο συμφέρον και ότι είχε σχέσεις με τη διαφθορά, τη διαπλοκή, επηρεάζοντας δυνητικά την προκαταρκτική εξέταση.

Όπως έχω πει πολλές φορές, αυτή είναι η κατάληξη της τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν διέπεται από την ελάχιστη θεσμικότητα σε ζητήματα σαν κι αυτά. Μονίμως προτάσσει την πολιτική αποτίμηση από τη δικαστική διερεύνηση, προκειμένου να αποκομίσει πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη, έως τη στιγμή που η ίδια Δικαιοσύνη έλθει τελικά να ανατρέψει όσα ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται. Έχουμε πολλές φορές δει αυτή την ιστορία στο παρελθόν. Η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλώς επικίνδυνη για το κράτος δικαίου, δεν απλώς επικίνδυνη για την ποιότητα της Δημοκρατίας μας, είναι όπως φαίνεται και κολάσιμη από ευρωπαϊκά δικαστήρια, επιφέροντας πλήγμα στο διεθνές κύρος της χώρας μας. Φαίνεται ολοκάθαρα, ότι η τακτική αυτή του ΣΥΡΙΖΑ να σπεύδει να προλάβει τη Δικαιοσύνη για να εξάγει κάποια πολιτικά οφέλη, να εξάγει κάποιες εντυπώσεις, είναι καταδικαστέα και πλέον είναι και διεθνώς καταδικασμένη. Αναρωτιόμαστε, αν -ανάμεσα στα άλλα- εννοούσε και αυτό ο κ. Τσίπρας όταν έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κάθε λέξη του Συντάγματος;

