Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για το μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη

Τι αναφέρεται στην σχετική τροπολογία της Βουλής

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών με τις προϋποθέσεις κατάρτισης συνδυασμού στις βουλευτικές εκλογές. Η τροπολογία αναμένεται να συζητηθεί και ψηφιστεί στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, καθώς ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Με την τροπολογία, που έχει τίτλο "Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών στις βουλευτικές εκλογές - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 32 π.δ. 26/2012" προβλέπονται τα εξής:

«1. Στις βουλευτικές εκλογές λαμβάνουν μέρος είτε συνδυασμοί υποψηφίων ενός μόνο κόμματος, είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσότερων του ενός συνεργαζόμενων κομμάτων, είτε συνασπισμοί ανεξάρτητων υποψηφίων, είτε μεμονωμένοι υποψήφιοι. Για την κατάρτιση συνδυασμού πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα.

β) Ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και η πραγματική ηγεσία του κόμματος να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ή σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα. Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η πραγματική ηγεσία έχει την έννοια ότι πρόσωπο άλλο από εκείνο που κατέχει τυπικά θέση προέδρου, γενικού γραμματέα, μέλους της διοικούσας επιτροπής ή νομίμου εκπροσώπου με συγκεκριμένες πράξεις του εμφανίζεται να ασκεί διοίκηση του κόμματος, ή να έχει τοποθετήσει εικονική ηγεσία, ή να έχει τον ηγετικό πολιτικό ρόλο προς το εκλογικό σώμα.

γ) Η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Για την αξιολόγηση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής λαμβάνεται υπ' όψιν τυχόν καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών, ή ιδρυτικών μελών, ή διατελεσάντων προέδρων για τα αδικήματα και στις ποινές του πρώτου εδαφίου της περ. β).

Στην περίπτωση συνασπισμού κομμάτων οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για καθένα από τα κόμματα που απαρτίζουν τον συνασπισμό.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από το Α' Τμήμα του Αρείου Πάγου. Προς υποβοήθηση της κρίσης του, πολιτικά κόμματα και κάθε εκλογέας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υπόμνημα με στοιχεία τεκμηρίωσης μέχρι την επομένη της λήξης της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 34.».

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργό για την κατάθεση της σχετικής διάταξης

Καταθέτουμε στη Βουλή μία πολύ σημαντική διάταξη για την προστασία της δημοκρατίας από εγκληματικές οργανώσεις και πρόσωπα. Μία διάταξη αντίστοιχη με αυτή που ισχύει ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και αποβλέπει στη θωράκιση της ομαλότητας και των συνταγματικών ελευθεριών. pic.twitter.com/q2Z168iiMR

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 2, 2023

Πυρά κατά του Κασιδιάρη από το ΚΚΕ

Η τροπολογία της κυβέρνησης επιβεβαιώνει αυτό που ήδη έχει καταγγείλει το ΚΚΕ, ότι δηλαδή εισάγονται επικίνδυνες γενικεύσεις και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές -μεταξύ άλλων με τη γενικόλογη αναφορά σε καταδίκες κι αδικήματα- κάτω από τις οποίες μπορεί εύκολα να «στεγαστεί» η απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων που, στο όνομα του ολοκληρωτισμού, εξισώνει το φασισμό με την ριζοσπαστική και κομμουνιστική ιδεολογία και δράση.

Αντίστοιχα, με την νεοεισερχόμενη έννοια της “πραγματικής ηγεσίας” και με άλλες διατάξεις, δίνεται η δυνατότητα ακόμα μεγαλύτερου ελέγχου του αστικού κράτους στο εσωτερικό των κομμάτων.

Αντίστοιχα, επικίνδυνους δρόμους ανοίγει και η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, που επικαλείται τον απαράδεκτο “τρομονόμο” και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, με βάση το οποίο σε μια σειρά χώρες της ΕΕ απαγορεύονται ήδη κομμουνιστικά κόμματα, νεολαίες, σύμβολα.

Αποδεικνύεται ότι ο φασισμός και οι διάφορες παραφυάδες του δεν αντιμετωπίζονται με τέτοιες επικίνδυνες διατάξεις, όταν μάλιστα οι ίδιοι που τις εισηγούνται δείχνουν σε πολλές περιπτώσεις ανοχή απέναντι στη δράση τέτοιων ομάδων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ευθύνη των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων για την καθυστέρηση στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εξαιτίας της οποίας δεν υπάρχει ακόμα αμετάκλητη καταδίκη της ηγεσίας και των μελών της.

Μόνο ο λαός και η νεολαία, με τη δράση τους και με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ, μπορούν πραγματικά να τσακίσουν το ρατσισμό και το φασισμό παλεύοντας για την ανατροπή της καπιταλιστικής σαπίλας που τους γεννά και τους θρέφει.

