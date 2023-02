Τεχνολογία - Επιστήμη

James Webb: ανακάλυψη αστεροειδή όσο το Κολοσσαίο της Ρώμης (εικόνες)

Ο αστεροειδής βρίσκεται στην κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία.

Ευρωπαίοι αστρονόμοι ανακάλυψαν, με τη βοήθεια του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, έναν άγνωστο έως τώρα αστεροειδή διαμέτρου 100 έως 200 μέτρων, με το μέγεθος περίπου του Κολοσσαίου της Ρώμης. Ο αστεροειδής βρίσκεται στην κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία.

Το ηλιακό μας σύστημα βρίθει από αστεροειδείς διαφόρων μεγεθών. Οι αστρονόμοι γνωρίζουν μέχρι σήμερα πάνω 1,1 εκατομμύρια βραχώδη απομεινάρια των πρώιμων ημερών του ηλιακού μας συστήματος. Ο νέος αστεροειδής είναι ο μικρότερος που έχει βρει έως τώρα από το Webb και ένας από τους μικρότερους που έχουν γενικά ανιχνευθεί στη ζώνη μεταξύ Άρη-Δία. Η ζώνη αυτή σε σχήμα "ντόνατ" περιέχει την πλειονότητα των αστεροειδών.

Η ανακάλυψη έγινε από ομάδα αστρονόμων από τη Γερμανία (Ινστιτούτο Εξωγήινης Φυσικής Μακ Πλανκ), την Ισπανία (πανεπιστήμια Αλικάντε και Βαρκελώνης), την Ιταλία (Κέντρο ESA NEO Coordination) και την Πολωνία (Πανεπιστήμιο Α. Μίκιεβιτς), οι οποίοι έκαναν σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αστρονομίας και αστροφυσικής "Astronomy & Astrophysics". Θα ακολουθήσουν περαιτέρω παρατηρήσεις για να έρθουν στο φως περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη φύση και τις ιδιότητες του νέου αστεροειδούς.

