Σεισμός – Συρία: Διάσωση κοριτσιού που “έχασε” την οικογένειά του (βίντεο)

Ξεκληρίστηκε οικογένεια στην πόλη Αζάζ της Συρίας. Ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών, βγήκε ζωντανό από τα συντρίμμια.

Ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών ανασύρθηκε νωρίτερα σήμερα ζωντανό από τα ερείπια σπιτιού στην πόλη Αζάζ της βορειοδυτικής Συρίας, όμως αρκετά μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού των 7,8 βαθμών που σκόρπισε επίσης τον όλεθρο στη γειτονική Τουρκία.

Λίγα λεπτά αφότου ένας διασώστης απομάκρυνε το παιδάκι από τα χαλάσματα, κρατώντας το στοργικά στην αγκαλιά του, θείος του κοριτσιού έλεγε σε δημοσιογράφο του πρακτορείου Reuters ότι σκοτώθηκαν δύο από τα αδέρφια της μικρής Ραγκντάντ Ισμαήλ και η μητέρα της, η οποία ήταν έγκυος.

Καθισμένο σε μαξιλάρια κοντά σε μια ξυλόσομπα, τυλιγμένο με μια κουβέρτα, το κοριτσάκι προσπαθούσε να φάει ένα κομμάτι ψωμί την ώρα που ο Άμπου Χουσάμ εξιστορούσε στο Reuters το δράμα της οικογένειας. «Ο πατέρας υπέστη μάλλον κάταγμα στη σπονδυλική στήλη, η μικρή κόρη του είναι καλά. Η έγκυος γυναίκα του, η πεντάχρονη κόρη του και ο τετράχρονος γιος του σκοτώθηκαν», είπε ο θείος της μικρής Ραγκντάντ.

