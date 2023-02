Αθλητικά

Σεισμός στην Τουρκία - Euroleague: Αναβολή των αγώνων Αναντολού – Φενερμπαχσέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο φονικός σεισμός προκάλεσε την αναβολή των αγώνων των δύο τουρκικών ομάδων. Η ανακοίνωση της Euroleague.

Την αναβολή των αγώνων της Αναντολού Εφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης και της Φενερμπαχτσέ με την Αρμάνι Μιλάνο για την 24η αγωνιστική ανακοίνωσε κι επίσημα αργά το βράδυ της Δευτέρας (6/2) η Euroleague, λόγω του φονικού σεισμού που έπληξε την Τουρκία από τα ξημερώματα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή «...τα παιχνίδια της Εφές κόντρα στην Ρεάλ και της Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Αρμάνι, που ήταν προγραμματισμένα να διεξαχθούν στις 9 και 10 Φεβρουαρίου αντίστοιχα, αναβλήθηκαν και θα οριστούν σε νέα ημερομηνία».

Παράλληλα, αναβλήθηκε και το παιχνίδι της Μπούρσασπορ κόντρα στην Μπουρζ, που είχε προγραμματιστεί για τις 8 Φεβρουαρίου για το Eurocup. Λίγες ώρες νωρίτερα η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας αποφάσισε την ακύρωση όλων των αθλητικών διοργανώσεων στην Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Πού θα χιονίσει την Τρίτη

Ηλεία: Θρήνος για 13χρονο κορίτσι

Κατέρρευσε στον χορό – Θρήνος στο γλέντι