Life

“The 2Night Show” - Μελέτης Ηλίας: οι “Άγριες Μέλισσες” και οι απαγορευμένες ουσίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία συνέντευξη... εξομολόγηση παραχώρησε ο ηθοποιός Μελέτης Ηλίας, στην εκπομπή, “The 2Night Show” και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Στην εκπομπή “The 2Night Show” βρέθηκε καλεσμένος ο Μελέτης Ηλίας το βράδυ της Δευτέρας.

Ο ηθοποιός, παεραχώρησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μία συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης καθώς μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική του ζωή, για την σύζυγό του, ενώ αποκάλυψε πως οι γονείς του έμαθαν πως έκανε χρήσεις ουσιών από την τηλεόραση.

Ακόμη, ο ηθοποιός αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ποιον ρόλο από τις «Άγριες Μέλισσες» απέρριψε και γιατί θεωρούσε ότι δεν θα είχε επιτυχία η σειρά.

«Όταν μου είπαν για τις Άγριες Μέλισσες, τους είπα “αποκλείεται”. Και μάλιστα είχα πει και την αμίμητη ατάκα ότι “τον πρώτο μήνα θα κοπεί”. Αν πήγαινα στις Άγριες Μέλισσες, δεν θα πήγαινα στα “Καλύτερά μας χρόνια”. Μου είχαν προτείνει το ρόλο που έκανε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, τον δάσκαλο. Φοβερός ρόλος και ο Δημήτρης εξαιρετικός. Νόμιζα ότι θα είναι προχειροδουλειά επειδή θα ήταν εποχής και καθημερινό. Θα ήμουν βλάκας αν έλεγα ότι δεν το μετάνιωσα. Εννοείται ότι το μετανιώνεις. Από την άλλη όμως δε θα μου ερχόντουσαν τα “Καλύτερά μας Χρόνια”» είπε χαρακτηριστικά ο Μελέτης Ηλίας.

Αναφέρθηκε επίσης στην προσωπική του ζωή και στη σύζυγό του, με την οποία είναι μαζί από το 2005, τονίζοντας πόσο έχουν δουλέψει τη σχέση τους όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, όπως έχει πει και στο παρελθόν απευθύνθηκαν και σε σύμβουλο γάμου για να ξεπεράσουν τα προβλήματα που προέκυψαν με το πέρασμα του χρόνου.

«Δουλέψαμε αρκετά με τη σύζυγό μου, έχουμε πάει και σε σύμβουλο γάμου. Εμείς είχαμε βρεθεί σε μια κούραση των χρόνων, προσπαθούσαμε να βρούμε τι φταίει. Κατάλαβα τι πρέπει να κάνω για να μπορέσω να υπάρξω σε ένα σπίτι που λέγεται οικογένεια γιατί ήμουν λίγο στον κόσμο μου. Με βοήθησε πολύ», ανέφερε ο Μελέτης Ηλίας.

Όσον αφορά στα εφηβικά του χρόνια αλλά και την περίοδο που έκανε χρήση ουσιών, ο Μελέτης Ηλίας αποκάλυψε: «Δεν είχα δύσκολη εφηβεία. Ως μοναχοπαίδι νιώθω από τις διηγήσεις των γονιών μου ότι ήμουν πολύ εντάξει ως παιδί. Οι γονείς μου έμαθαν από μία συνέντευξή μου στην τηλεόραση ότι στα 25 μου έκανα χρήση απαγορευμένων ουσιών. Δεν θυμάμαι με ποια αφορμή το είπα, αλλά μου βγήκε. Όταν με είδε μου λέει “σοβαρά μιλάς; πότε; αφού εδώ ήσουν 20 χρονών;”. Μετά μου είπε ότι κάτι είχε ψυλλιαστεί. Τα μυαλά τότε ήταν πάνω από το κεφάλι. Το γεγονός ότι ξεμπέρδεψα με αυτά, σε εμένα θεωρώ ότι ήταν καθαρά θέμα κω@@@ας. Ήμουν τυχερός, είπα τέλος, ένιωθα ότι χάνω την μπάλα».





Ειδήσεις σήμερα: