Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Τρόμος από την εισβολή ληστών σε διαμέρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέσσερεις ληστές με μαχαίρια εισέβαλλαν τα ξημερώματα σε διαμέρισμα και ακινητοποίησαν το ζευγάρι που μένει σε αυτό.

Τρόμος για ζευγάρι, τα ξημερώματα, στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, όταν τέσσερις ληστές εισέβαλαν με μαχαίρια στο σπίτι τους.

Περίπου στις 04:45, οι δράστες παραβίασαν την πόρτα και αμέσως μετά ακινητοποίησαν τον 68χρονο άνδρα και την 64χρονη σύζυγό του, απειλώντας τους με τα μαχαίρια που κρατούσαν ότι θα τους σκοτώσουν, εάν δεν τους δώσουν όσα χρήματα είχαν στο σπίτι.

Οι άγνωστοι δράστες έψαξαν όλους τους χώρους, ενώ εντόπισαν και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό περίπου 2.000 ευρώ και ένα χρηματοκιβώτιο με κοσμήματα. Στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή και τότε το ζευγάρι ενημέρωσε την Άμεση Δράση, που έσπευσε στο σημείο.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κακοποιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Συρία: Γέννησε κάτω από τα χαλάσματα και ξεψύχησε (εικόνες)

Λέσβος - Φονικό ναυάγιο: επιχείρηση διάσωσης μεταναστών (βίντεο)

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για “Μπάρμπαρα”: Επικαιροποίηση για τα καιρικά φαινόμενα