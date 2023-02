Κόσμος

Μέγαρα: απανθρακωμένος βρέθηκε άνδρας σε ορνιθοτροφείο (βίντεο)

Τραγωδία στα Μέγαρα με τον θάνατο άνδρα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Τραγωδια συνέβη στα Μέγαρα Αττικής, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο ορνιθοτροφείο στη θέση Αρμακάδες.

Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για φωτιά η οποία προκλήθηκε από αυτοσχέδιο θερμαντικό μέσο. Στο πτηνοτροφείο διέμεναν εργάτες πακιστανικής καταγωγής.

Ο άτυχος άνδρας ο οποίος χρησιμοποιούσε ως κατάλυμμα το συγκεκριμένο κτήριο, βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες απανθρακωμένος.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστικές δυνάμεις με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες, όμως δυστυχώς, εντόπισαν τη σορό του άνδρα μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στα Μέγαρα. Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 7, 2023

Πηγή: megaratv.gr

