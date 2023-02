Μαγνησία

Μαγνησία: τον βρήκε απανθρακωμένο ο αδερφός του στο κρεβάτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία συνέβη στη Μαγνησία, με τον άτυχο άνδρα να χάνει τη ζωή του στο καλύβι του.

Τραγωδία συνέβη στη Μαγνησία, όταν ένας άνδρας ηλικίας 85 ετών βρέθηκε νεκρός, σε καλύβι λίγο έξω από τις Πινακάτες.

Όπως έγινε γνωστό, ο ηλικιωμένος άνδρας που ζούσε μόνος στο καλύβι του χωρίς ρεύμα και θέρμανση έχασε τη ζωή του όταν από άγνωστη αιτία, εκδηλώθηκε φωτιά και βρήκε τραγικό θάνατο μόνος και αβοήθητος.

Ο 85χρονος, βρέθηκε απανθρακωμένος πάνω στο κρεβάτι του, από τον αδελφό του το μεσημέρι του Σαββάτου, ωστόσο εκτιμάται ότι ο θάνατός του είχε επέλθει τουλάχιστον δυο 24ωρα νωρίτερα. Στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν το κινεζικό μπαλόνι (βίντεο)

Κακοκαιρία ΗΠΑ: Έως – 78 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία (εικόνες)

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Ο ΔΕΔΔΗΕ για τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος