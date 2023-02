Τοπικά Νέα

Κώς: - Βιασμός ανήλικου: Η ποινή στον 19χρονο δράστη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου για τον νεαρό, ο οποίος βίασε το μικρό αγόρι.

Ποινή κάθειρξης 12 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Δωδεκανήσου σε έναν 19χρονο Πακιστανό που είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή κάθειρξης 15 ετών από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Ρόδου για τον βιασμό ενός ανήλικου αγοριού στο Κ.Υ.Τ. της Κω.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου του αναγνώρισε ελαφρυντικό και μείωσε την ποινή που του είχε επιβληθεί σε πρώτο βαθμό.

Ο κατηγορούμενος την 19η Ιουλίου 2019 και περί ώρα 23.00 οδήγησε σε θαμνώδη περιοχή ένα ανήλικο αγόρι και χωρίς τη θέλησή του, το έριξε επί του εδάφους, του κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχο και το βίασε. Ο κατηγορούμενος είχε συναντήσει νωρίτερα τον ανήλικο και του παρέστησε ψευδώς ότι θα τον πήγαινε στον πατέρα του κι έτσι τον έπεισε να τον ακολουθήσει και συγκεκριμένα τον έπεισε να τον πάρει στους ώμους του.

Ξαφνικά σταμάτησε σε ένα σκοτεινό σημείο και προέβη στις περιγραφόμενες πράξεις, τις οποίες διέκοψε γιατί ο ανήλικος φώναζε πολύ δυνατά και φοβήθηκε πιθανή σύλληψή του. Ντύθηκε και πήρε τον ανήλικο από το χέρι και τον οδήγησε στο ΚΥΤ, ενώ στη διαδρομή τον απείλησε ότι αν μιλούσε γι’ αυτό που έγινε θα σκότωνε τον πατέρα του.

Ο ανήλικος, ωστόσο, επέστρεψε στον πατέρα του κλαίγοντας και διηγήθηκε τα όσα έγιναν με αποτέλεσμα ο πατέρας του να καταγγείλει το συμβάν στην αστυνομία.

Από την ιατροδικαστική έκθεση κλινικής εξετάσεως που διενεργήθηκε στον ανήλικο, προέκυψε ερυθρότητα της πρωκτικής χώρας, ενώ το συμπέρασμα αυτής είναι ότι ο ανήλικος έφερε σημεία δηλωτικά βίαιης εισόδου ξένου σώματος στον πρωκτό του. Απολογούμενος ομολόγησε τις πράξεις που του αποδίδονται και ισχυρίστηκε ότι τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πηγή: dimokratiki.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Συρία: Γέννησε κάτω από τα χαλάσματα και ξεψύχησε (εικόνες)

Καταγγελία: Βιασμός 26χρονης μετά από γνωριμία το Facebook

Λέσβος - Φονικό ναυάγιο: επιχείρηση διάσωσης μεταναστών (βίντεο)