Καταγγελία: Βιασμός 26χρονης μετά από γνωριμία το Facebook

Η γνωριμία μέσα από το διαδίκτυο, το ραντεβού στην πλατεία και η συνέχεια στο διαμέρισμα μαζί με τον καταγγελλόμενο ως δράστη και την 18χρονη φίλη της.

Θύμα βιασμού, από έναν άνδρα που γνώρισε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και επισκέφτηκε στο σπίτι του στο Καματερό, καταγγέλλει ότι έπεσε μία 26χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με την καταγγελία το πρωί της Τρίτης 31 Ιανουαρίου, η 26χρονη έφυγε από μονάδα κοινωνικής φροντίδας όπου διαμένει προσωρινά, προκειμένου να συναντήσει στην πλατεία Καματερού έναν άνδρα με τον οποίο είχε γνωριστεί μέσω των social media. Η γυναίκα δεν είχε συναντήσει ποτέ το συγκεκριμένο άτομο από κοντά, καθώς μέχρι τότε επικοινωνούσαν μόνο μέσω διαδικτυακών μηνυμάτων.

Αφού συναντήθηκαν στην πλατεία, πήγαν στη συνέχεια στο σπίτι του, όπου μετά από λίγες ώρες έφτασε και μία φίλη της 26χρονης, ηλικίας 18 ετών, η οποία διαμένει στην ίδια μονάδα κοινωνικής φροντίδας όπου ζει προσωρινά η νεαρή γυναίκα.

Η 18χρονη μετά από λίγο αποχώρησε από το σπίτι του άνδρα και τότε, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην ΕΛ.ΑΣ., ο άγνωστος έβγαλε με τη βία τα ρούχα της 26χρονης, παρά την αντίσταση που πρόβαλε και την βίασε.

Η κοπέλα προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία που σχημάτισε δικογραφία για βιασμό. Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Ασφαλείας Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

