“Ποιος Παπαδόπουλος;”: απολαυστικό επεισόδιο την Τρίτη (εικόνες)

Ακόμη μια ξεχωριστή βραδιά θα μας χαρίσουν οι πρωταγωνιστές της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», η αγαπημένη κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00, για να μοιράσει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

Δεν φτάνει που τίποτα στο εξοχικό της Μελίνας δεν λειτουργούσε κανονικά, τώρα έχει χαλάσει και η τουαλέτα! Οπότε όλοι, συμπεριλαμβανομένης της Μελίνας που δεν έχει χειρότερο, αναγκάζονται να πέσουν στην ανάγκη του Αρίστου για να χρησιμοποιήσουν το μπάνιο του τροχόσπιτου. Αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι ο Γιάννης καθυστερεί επίτηδες όλες τις επισκευές στο εξοχικό για να φέρει ξανά κοντά τον Αρίστο με την Μελίνα. Στο μεταξύ, ο Παύλος και η Λίλα νομίζουν ότι ο Αρίστος θα κάνει επιχειρηματικό άνοιγμα και προσπαθούν με κάθε τρόπο να μάθουν τι ακριβώς σχεδιάζει. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι σύντομα θα καταφθάσει και ο πατέρας της Μελίνας, ο Εμμανουήλ Μυρτιώτης, με τον οποίο η Μελίνα δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις και από τον οποίο θέλει πάση θυσία να κρύψει τη γενικότερη διάλυση της ζωής της. Η λύση είναι μία. Να βρουν τρόπο να επιστρέψουν προσωρινά στη βίλα, για να τον φιλοξενήσουν εκεί… Έτσι, τόσο ο Αρίστος όσο και η Μελίνα θα προσεγγίσουν τον ανένδοτο Ράμο για αυτή την παραχώρηση, αλλά ακόμα κι αν τελικά τα καταφέρουν, υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα: η βίλα φυσικά θα πρέπει να έχει και υπηρετικό προσωπικό…

Στον ρόλο του Εμμανουήλ Μυρτιώτη ο Τάσος Κωστής.

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

