Αθλητικά

Οπαδική βία - Πάρκο Τρίτση: αιματηρή επίθεση σε ανήλικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο 17χρονος μετά από την επίθεση που δέχθηκε στο Πάρκο Τρίτη.

(πηγή εικόνας: Google)

Με χτυπήματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε γύρω στα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο, ένας έφηβος, ο οποίος ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από αγνώστους, η οποία, κατά τα καταγγελόμενα αποδίδεται σε οπαδική βία.

Όπως περιέγραψε ο 17χρονος στους αστυνομικούς, γύρω στις 23:50 της Δευτέρας, ενώ βρισκόταν στο Πάρκο Τρίτση, στο Ίλιον, άγνωστοι τον πλησίασαν και τον ρώτησαν «τι ομάδα είσαι;».

Σχεδόν αμέσως μετά, όπως είπε, τον χτύπησαν, με αιχμηρό αντικείμενο, στο κεφάλι.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ξαφνικά 8χρονος γιός ποδοσφαιριστή

Σεισμός στη Συρία: Γέννησε κάτω από τα χαλάσματα και ξεψύχησε (εικόνες)

Καταγγελία: Βιασμός 26χρονης μετά από γνωριμία το Facebook