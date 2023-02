Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Σταμάτης Κριμιζής... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σπουδαίος επιστήμονας, με μακρά θητεία στην NASA, συνομιλεί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για τα μυστικά του σύμπαντος και όχι μόνο.

Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον καθηγητή Σταμάτη Κριμιζή.

Ο κορυφαίος διαστημικός επιστήμονας αποκαλύπτει τα μυστήρια του σύμπαντος.

Απαντά στο ερώτημα "Υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες;".

Πως απαντά για όσα λέγονται για τα UFO και τους εξωγήινους;

Πόσο χρόνο ζωής έχει η Γη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών;

Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, στις 24:00, ο Ακαδημαϊκός, που διετέλεσε επικεφαλής της NASA και σχεδίασε και υλοποίησε δεκάδες διαστημικές αποστολές, μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή