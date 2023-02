Life

“Το Πρωινό” - Γλυφάδα: Τι είπαν το μοντέλο και ο DJ για τον ξυλοδαρμό

Τι ισχυρίζεται το μοντέλο για το περιστατιικό και τι απαντά ο γνωστός DJ για την καταγγελλόμενη επίθεση στην πρώην σύντροφο του.

Για την επίθεση που φέρεται να έκανε γνωστός DJ, έξω από νυχτερινό κέντρο της Γλυφάδας σε πρώην σύντροφό του και γνωστό μοντέλο που συμμετέχει στα catwalks διεθνών οίκων μόδας, συζήτησαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Τρίτη.

Τι δήλωσε το μοντέλο

Μιλώντας για το περιστατικό το μοντέλο ανέφερε: «Είμαι σοκαρισμένη αυτή τη στιγμή, προσπαθώ να συνέλθω και να το ξεπεράσω. Προσπαθώ να βρω τη δύναμη και να μιλήσω για να προστατεύσω κι άλλες κοπέλες που μπορεί να είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και να φοβούνται να μιλήσουν. Είχα 7 χρόνια σχέση μαζί του κι όταν με χτυπούσε έλεγα στον εαυτό μου “Έλα μωρέ πάνω στα νεύρα του το κάνει, με αγαπάει” και τον συγχωρούσα. Δυστυχώς δεν έβλεπα το κακό που μου έκανε, μέχρι το Σάββατο το βράδυ που καταλήξαμε στο Αστυνομικό Τμήμα στον Άλιμο,στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας κι εκεί συνειδητοποίησα ότι είμαι κι εγώ ένα από τα πολλά θύματα. Το Σάββατο, το βράδυ όταν βγήκαμε από ένα μπαρ μαζί με τον σύντροφό μου και περπατούσαμε προς το αυτοκίνητο, ξαφνικά πέρασε από δίπλα μου ο πρώην σύντροφός μου και μου έριξε μια μπουνιά στο σαγόνι. Έχασα για λίγα δευτερόλεπτα τις αισθήσεις μου και μέχρι να συνέλθω είχαν πιαστεί στα χέρια ο πρώην σύντροφός μου με το αγόρι μου κι εγώ έβαλα το χέρι μου για να τους χωρίσω. Κι ο πρώην μου, με ξαναχτύπησε στο κεφάλι, με έσπρωξε κι έπεσα κάτω. Το αγόρι μου, είχε κάνει κεφαλοκλείδωμα στον πρώην μου κι εκείνος του δάγκωσε το αυτί, του έκοψε κομμάτι και φώναζε. Τότε, ήρθε η ομάδα ΔΙΑΣ, περιπολικά και πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα όπου μείναμε εκεί μέχρι τα ξημερώματα. Είναι κάτι που θέλω να ξεχάσω, να το ξεπεράσω και συνέλθω οριστικά».

Η απάντηση του DJ

Από την πλευρά του, μέσω του δικηγόρου του, Αλέξανδρου Παπαΐωαννίδη, ο γνωστός DJ που αρνείται τις κατηγορίες, απάντησε: «Οι φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Είναι παλαιότερες του 2018 και δεν έχουν σχέση με εμένα. Ουδέποτε προέβην σε βίαιη επίθεση εις βάρος της πρώην συντρόφου μου και εις βάρος του νυν συντρόφου της, ο οποίος υπήρξε και φίλος μου. Οι καταθέσεις τους είναι ψευδείς».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1:

Πηγή: fthis.gr

