Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Με τα επιχειρήματα της μετεμφυλιακής Δεξιάς θα πορευτείτε;

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι «είναι έσχατη καπηλεία» να μπαίνουν τα θέματα εθνικής ασφάλειας και ΕΔ στην προεκλογική αντιπαράθεση.

Κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι βάζει τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα εθνικά θέματα στην «αρένα της μικροπολιτικής εκμετάλλευσης», ότι παριστάνει τον μοναδικό πατριώτη και τον προστάτη της εθνικής άμυνας και ότι κουνά το δάχτυλο στους πολιτικούς αντιπάλους του εγκαλώντας τους για έλλειμμα πατριωτισμού, άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας. «Αυτά ήταν τα επιχειρήματα της μετεμφυλιακής Δεξιάς. Με αυτά θα πορευτείτε;», σχολίασε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

Αφού ξεκίνησε την ομιλία του εκφράζοντας συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον τουρκικό και τον συριακό λαό για την τραγωδία που βιώνουν μετά τον καταστροφικό σεισμό, σημειώνοντας ότι «η πατρίδα μας και ο λαός μας, θα είναι δίπλα στους γείτονές μας που δοκιμάζονται», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ρώτησε τον κ. Μητσοτάκη αν θεωρεί εαυτόν προστάτη των ΕΔ, για να σχολιάσει: «από την πολλή προστασία είχατε καλωδιωμένους τους Αρχηγούς των Ενόπλων δυνάμεων, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τους επικεφαλής των εξοπλιστικών προγραμμάτων;».

Ο κ. Τσίπρας ζήτησε από τον κ. Μητσοτάκη να «αφήσει την υποκρισία». Τον κατηγόρησε ότι αφήνει υπονοούμενα ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι του είναι μειοδότες, όταν στη Συμφωνία των Πρεσπών «που ήταν εθνικά επωφελής», «εσείς χέρι-χέρι με αυτούς που τώρα λέτε ότι θέλετε να αποκλείσετε από την κοινοβουλευτική διαδικασία, μας αποκαλούσατε εθνικούς μειοδότες και μετά κάνατε στροφή 180 μοιρών».

Τόνισε ότι «είναι έσχατη καπηλεία» να μπαίνουν τα θέματα εθνικής ασφάλειας και ΕΔ στην προεκλογική αντιπαράθεση.

Ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι ο πρωθυπουργός «καγχάζει διαρκώς» για τις εξοπλιστικές δαπάνες των 15 δισ. που θα πάρουμε «μελλοντικά», «λες και τα βγάζετε από τη τσέπη σας, λες και δεν είναι τα χρήματα του ελληνικού λαού», ενώ τον κατηγόρησε ότι αποκαλεί μειοδότες τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή του ασκεί κριτική διότι «δε φροντίσατε να μπει ούτε μια βίδα στην ελληνική πολεμική βιομηχανία» και διότι η κυβέρνηση «δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ για τη μέριμνα του έμψυχου δυναμικού του στρατεύματος».

Αντιπαραβάλλοντας τα "15 δισ." των δαπανών για εξοπλιστικά και την "υπεροκοστολόγηση του αεροπορικού κέντρου της Καλαμάτας" με την μέριμνα για το έμψυχο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων, ο Αλ. Τσίπρας σχολίασε ότι "δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ" στους άνδρες και τις γυναίκες που χειρίζονται τα όπλα. "Το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση προεκλογικά δεν λύνει κανένα από τα κρίσιμα ζητήματα, παρά μόνο ένα δίκαιο αίτημα που αφορά το στόλο", είπε, προσθέτοντας ότι τα υπόλοιπα αποτελούν "υποσχέσεις" για μετά τις εκλογές.

Παραπέμποντας στη συνέχεια στην προηγούμενη διακυβέρνηση επί ΣΥΡΙΖΑ,, επισήμανε ότι "μέτραγαν και το τελευταίο ευρώ" και παρά τη "διεθνή επιτροπεία" έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να κρατήσουν υψηλό ηθικό στις ένοπλες δυνάμεις και να ενισχύσουν την αποτρεπτική τους ικανότητα, σε αντίθεση με τις προμνημονιακές κυβερνήσεις, στις οποίες καταλόγισε ότι είχαν "κάνει τα εξοπλιστικά προγράμματα όχημα για σπατάλες, πλουτισμό και μίζες" και γι΄ αυτό, μεταξύ άλλων "χρεοκοπήσαμε και μπήκαμε σε μνημόνια".

Επισήμανε, μάλιστα, ότι παρά τους περιορισμούς, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε να γίνει το έργο της αναβάθμισης των F16 σε Viper στην ΕΑΒ, ενώ στις αντίστοιχες συμφωνίες της τωρινής κυβέρνησης "ούτε ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα" δεν εμπλέκεται.

Εξάλλου, έκανε λόγο για σειρά "ευνοϊκών ρυθμίσεων" για θέματα μέριμνας των στρατιωτικών" που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, ορισμένες από τις οποίες, όπως τόνισε, "ακύρωσε" η τωρινή κυβέρνηση, "όπως για παράδειγμα την πρόσθετη ασφαλιστική 5ετία για όλα τα στελέχη που καταργήθηκε με το νόμο διάλυσης της εργασίας, από τον κ. Χατζηδάκη".

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε αναλυτικά και σε άλλες ρυθμίσεις για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που είχε νομοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως η επιστροφή "εφάπαξ του 50% των περικοπών που αντισυνταγματικά παρακράτησε η κυβέρνηση Σαμαρά το 2014" ή η αποζημίωση νυχτερινής εργασίας για την οποία είπε πως η ΝΔ υπέγραψε "μια ΚΥΑ έκτρωμα", ενώ την κατηγόρησε, μεταξύ άλλων ότι έκανε "κόλπα" με τα ταμεία των στρατιωτικών και πήγε να αυξήσει επιπλέον τις "κρατήσεις" τους.

Καταλόγισε στον πρωθυπουργό "αδιαφορία" για "το πως επιβιώνουν μέσα σε συνθήκες τρομακτικής ακρίβειας τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων" και έκανε επίσης λόγο για έλλειψη "βούλησης" από την κυβέρνηση να μεριμνήσει για την πρόωρη αποστρατεία των ΕΠΟΠ, στην ηλικία των 50 ετών, οι οποίοι "θα βρεθούν κυριολεκτικά στο δρόμο και χωρίς σύνταξη", αλλά και για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας που "ακόμα παίρνουν μισθό Ανθυπασπιστή", για τους σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών που αδικούνται μισθολογικά σε σχέση σπουδαστές των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, για τους στρατευσίμους, που παίρνουν "ψίχουλα", για τους στρατιωτικούς που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές όπως και γενικότερα "για τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν με προσωπικό, καθώς δεν προβλέπεται καμία πρόσληψη πολιτικού προσωπικού".

Προέβλεψε, μάλιστα ότι η κυβέρνηση θα εμφανίσει προεκλογικά το "πολυδιαφημισμένο ενιαίο μισθολόγιο για την κάλυψη των αδικιών στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων", σχολιάζοντας, ωστόσο, ότι κανείς δε θα πιστέψει μια κυβέρνηση που "δεν αναγνωρίζει αναδρομικότητα στις οφειλές της, που περικόπτει κάθε πιθανή απολαβή όπως τα νυκτερινά, που δεν αποζημιώνει στελέχη με διάφορες δικαιολογίες, που δίνει παροχές και ταυτόχρονα τις παίρνει με αντίμετρα, που απολύει Αξιωματικούς εκτός οργανικών θέσεων με τη δικαιολογία ότι θέλει να προσλάβει νέους ΕΠΟΠ, που θέτει αντισυνταγματικά σε αναστολή προσωπικό των νοσοκομείων, που δεν έχει ανακοινώσει καν ποια προβλήματα έχει εντοπίσει στο τρέχον μισθολόγιο".

"Τα στελέχη και το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων δυνάμεων κύριε Μητσοτάκη, σας έχουν καταλάβει", είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απάντησε σε αναφορές του πρωθυπουργού στα ζητήματα της επικαιρότητας, υποστηρίζοντας πως είναι "οξύμωρο" να μιλάει εκείνος για "εκτροπή" όσον αφορά την απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απέχει από τις ψηφοφορίες.

"Μιλάτε για εκτροπή εσείς που ακούγατε το μισό πολιτικό σύστημα και την ηγεσία του στρατεύματος;" , διερωτήθηκε, ενώ εξήγησε πως πρόκειται για μία "θεσμική επιλογή" που έχει επιλέξει πολλές φορές και η παράταξή της ΝΔ και πιο πρόσφατα, όπως είπε, το 2019 όταν αποχώρησε από τη Βουλή μετά τις Ευρωεκλογές και μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, αλλά και παλαιότερα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Αβέρωφ.

Υποσχέθηκε, δε, ότι αν ο πρωθυπουργός απαντήσει γιατί "έδωσε εντολή" να γίνουν αυτές οι παρακολουθήσεις, θα επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις ψηφοφορίες.

Σχολίασε, επίσης, ότι η αναβάθμιση της Ελλάδας στον Economist στην οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, οφείλεται στην έξοδο από τα μνημόνια και ότι η ίδια έκθεση για την οποία είναι "περήφανος" μιλάει για φίμωση δημοσιογράφων και το σκάνδαλο των υποκλοπών.

"Τα πειστήρια του εγκλήματος Μητσοτάκη βρίσκονται στα ράφια των σούπερμάρκετ, στα πρατήρια βενζίνης, στους λογαριασμούς ρεύματος", δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας, ενώ επιστρέφοντας στο θέμα των ενόπλων δυνάμεων, έκανε λόγο για έλλειψη "εμπιστοσύνης" στο πρόσωπό του. "Η εθνική ασφάλεια και το φρόνημα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν χτίζεται με κορώνες αλλά με σεβασμό", είπε και τον κάλεσε να αφήσει "τις Ένοπλες Δυνάμεις που τόσο πολύ έχει απαξιώσει έξω από τις προεκλογικές σκοπιμότητες".

