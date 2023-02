Αθλητικά

FIBA - Μήτογλου: Βαριά “καμπάνα” για ντόπινγκ

Η τιμωρία που επιβλήθηκε στον Έλληνα μπασκετμπολίστα, που βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.

Ποινή αποκλεισμού 32 μηνών επέβαλε σύμφωνα με πληροφορίες η αρμόδια επιτροπή της FIBA στον Ντίνο Μήτογλου, για παράβαση των κανονισμών περί ντόπινγκ.

Ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ είχε βρεθεί θετικός σε απαγορευμένη ουσία τον Μάρτιο του 2022, σε έλεγχο που υποβλήθηκε μετά από αγώνα της Αρμάνι Μιλάνο με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της Euroleague, και έκτοτε παρέμενε σε καθεστώς προσωρινού αποκλεισμού.

Ο Μήτογλου έχει δικαίωμα προσφυγής σε δεύτερο βαθμό, αν όμως η ποινή του ισχύσει ως έχει, θα αποκτήσει εκ νέου δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες τον Νοέμβριο του 2024 (καθώς συνυπολογίζεται το διάστημα του προσωρινού αποκλεισμού).

