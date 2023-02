Life

“Family Game”: Απολαυστικό βράδυ Σαββάτου στον ΑΝΤ1

Ο Μάρκος Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά, μαζί με τις ομάδες τους, μας προσφέρουν ένα άκρως διασκεδαστιικό Σαββατόβραδο στον ΑΝΤ1.

Είναι οικογενειακό! Είναι απρόβλεπτο! Είναι μοναδικό! Είναι το «FAMILY GAME», με τους αγαπημένους Μάρκο Σεφερλή και Έλενα Τσαβαλιά, και αυτό το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου θα μας χαρίσει άλλο ένα διασκεδαστικό βράδυ!

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ο Μάρκος και η Έλενα υποδέχονται τους «Ζωφριώτες» και τους «4 Locos» για να παίξουν μαζί τους τα πιο αστεία και τρελά παιχνίδια της ελληνικής τηλεόρασης.

Στο πλατό του «FAMILY GAME» προσγειώνονται φρούτα με σκοπό να απογειώσουν τη διάθεση.

Φυσικά, το ζαχαροπλαστείο δεν μένει ποτέ από δουλειά και για άλλο ένα Σάββατο κερνάει τις τούρτες σωρηδόν! Άλλα, όπως κάθε φορά, η μια ομάδα παίρνει τη γλύκα και η άλλη την πίκρα…

Η Έλενα δεν λέει να γλυκάνει και, για ακόμα μια φορά, την πιάνει «κρεβατομουρμούρα». Ευτυχώς, όμως, για τον Μάρκο οι γείτονες έχουν πάρτι με καλεσμένους τηλεοπτικά πρόσωπα και η Έλενα δεν μπορεί να αντισταθεί, γιατί πρέπει να μάθει ποιοι είναι καλεσμένοι, αλλιώς θα τους γράψουν οι εφημερίδες…

Επειδή τίποτα κρυφό δεν μένει στο «FAMILY GAME», οι παίκτες μαζί με την Έλενα και τον Μάρκο, ψάχνουν ντουλάπες και αυτοκίνητα και με αυτά που βρίσκουν μένουν… παγωτό!

Ποια ομάδα θα καταφέρει να περάσει στον μεγάλο τελικό;

Ποια θα διεκδικήσει το έπαθλο των 5000 ευρώ;

«Family Game». Το πιο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου έρχεται στον ΑΝΤ1, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο στις 21:00, και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου με τις απρόβλεπτες δοκιμασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι παρουσιαστές.

«Family Game»: Το παιχνίδι γίνεται οικογενειακή υπόθεση!

Συντελεστές

Εκτέλεση Παραγωγής: Barkingwell Media

Barkingwell Media Executive Producer : Ντόρα Πνευματικάτου

Ντόρα Πνευματικάτου Σκηνοθεσία: Κώστας Καπετανίδης

Κώστας Καπετανίδης Αρχισυνταξία: Πάττυ Ξυράφη, Σόφη Καραγγιάνη

#FamilyGame

«Family Game», με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά: Σάββατο στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

