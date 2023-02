Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - ΔΕΔΔΗΕ: Ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα

Που υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση λόγω κακοκαιρίας. Η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.



Η κακοκαιρία "Μπάρμπαρα" έφερε προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές. Ο ΔΕΔΔΗΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα συνεργεία του συνεχίζουν πυρετωδώς τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις περιοχές της Εύβοιας και του Πηλίου.

Αναλυτικότερα στη Β. Εύβοια, στο Δήμο Ιστιαίας και στο Δήμο Λίμνης Μαντουδίου συνεχίζονται οι εργασίες για επανηλεκτροδότηση 10 οικισμών μέσα στις επόμενες ώρες.

Στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, όπου η πρόσβαση των συνεργείων παραμένει αδύνατη στα σημεία του Δικτύου που έχουν υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία, το απόγευμα της Τρίτης ηλεκτροδοτήθηκε ένας εκ των τεσσάρων αποκλεισμένων από τα χιόνια οικισμών με Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη.

Τέλος στο Πήλιο ολοκληρώνονται οι εργασίες επανηλεκτροδότησης τριών χωριών στο νότιο τμήμα.

