Κοινωνία

“Κακοκαιρία Μπάρμπαρα” - Σχολεία: Κλειστά στην Αττική ΕΠΑΛ, Μουσικά και Πειραματικά

Η ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Αττικής για τα σχολεία υπερτοπικού χαρακτήρα, δημόσια και ιδιωτικά. Τι ισχύει για τα σχολεία σε Φιλοθέη -Ψυχικό και Μαραθώνα.

Λόγω του υπερτοπικού τους χαρακτήρα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πειραματικά, Εσπερινά, κ.α.) αύριο Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 με απόφαση του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης.

Η σχετική απόφαση κρίθηκε αναγκαία καθώς οι μαθητές των συγκεκριμένων σχολείων δεν προέρχονται μόνο από το δήμο στον όποιο αυτά λειτουργούν, αλλά και από άλλους δήμους στους οποίους συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα λόγω κακοκαιρίας.

Επιπλέον, λόγω της εξέλιξης της κακοκαιρίας και μετά από σχετικά αιτήματα των δημοτικών αρχών κλειστά θα είναι αύριο Τετάρτη όλα τα σχολεία στους δήμους Φιλοθέης -Ψυχικού και Μαραθώνα.

Η σχετική απόφαση έρχεται σε συνέχεια της απόφασης που προηγήθηκε νωρίτερα για το σύνολο των σχολείων στην Αττική.

