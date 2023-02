Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία - Κύπρος: Απορρίφθηκε η προσφορά της για παροχή βοήθειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της Κύπρου σχετικά με την συνδρομή στους πληγέντες των σεισμών σε Τουρκία και Συρία.



Ανακοίνωση σχετικά με την συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας στους πληγέντες των σεισμών σε Τουρκία και Συρία εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών επικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά με 12 από τους 14 Κύπριους υπηκόους για τους οποίους υπήρχαν μέσω της πλατφόρμας Connect2CY καταχωρημένα στοιχεία διαμονής στην Τουρκία. Κατά την εν λόγω επικοινωνία διαπιστώθηκε ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους και σε ασφαλή μέρη.

Σε σχέση με πληροφορίες που φέρουν αριθμό Κυπρίων υπηκόων και συγκεκριμένα ομάδα Τουρκοκυπρίων μαθητών που διέμεναν σε ξενοδοχείο της πόλης Adiyaman που πλήγηκε από το σεισμό, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών της ΕΕ για προξενικά θέματα (Consular online).

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή, η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έθεσε στη διάθεση του Μηχανισμού ομάδα διάσωσης ελαφρού τύπου, προς υποβοήθηση των προσπαθειών διάσωσης. Η εν λόγω προσφορά απορρίφθηκε, καθώς οι ανάγκες, στο παρόν τουλάχιστον στάδιο απαιτούν την άμεση αποστολή βαρέου τύπου εξειδικευμένων ομάδων διάσωσης.

Αύριο, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί συντονιστική σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών με τη συμμετοχή του Επιτρόπου του Πολίτη, του Υπουργείου Υγείας, του Ερυθρού Σταυρού και του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού. Στην εν λόγω σύσκεψη θα εξεταστούν πρακτικοί τρόποι στήριξης των πληγέντων σε Τουρκία και Συρία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Σχολεία: Ποια θα ειναι κλειστά την Τετάρτη

Σεισμός στη Συρία: Γέννησε κάτω από τα χαλάσματα και ξεψύχησε (εικόνες)

Σέρρες: Πυροβόλησε τη νύφη του και αυτοκτόνησε